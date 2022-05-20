立法會擴建超估算　消息人士認低估造價：原想要「一般乾炒牛河」

立法會大樓擴建未開工已超出估算3.9億元，工程造價增至約15.6億元，將向立法會申請追加撥款。消息人士表示，當局收到的4份標書，全數標價高於立法會原先批出11.7億元撥款，政府下周將向立法會工務小組委員會提交項目，6月10日向財委會申請撥款。



消息人士指，立法會大樓擴建工程複雜，3年工程期間需要「馬拉松式開夜」，情況前所未有，以致當局估算時低估了市場估值，又以乾炒牛河作比喻，指政府原本估算製作一般口味的乾炒牛河，但廚師認為要有令人滿意的材料和人工，因此大家有不同估算。



消息指，政府有信心今次追加撥款後，至整個工程完結前，毋須再向立法會申請撥款，但沒有為項目設下封頂費。



立法會大樓。（資料圖片）

「晚七朝七」通宵動工 人工雙計仍低於市價

消息人士表示，立法會大樓擴建工程截標後，共收到4份標書，標價平均高於原來撥款62%，最貴的標價高出一倍，標價最低的仍高出33%，因此需要向立會追加撥款3.9億元。

消息指，由於立法會需要維持運作，在大樓原址擴建的工程複雜，在3年工程期間只能在平日晚上「晚七朝七」、假期和休會期間施工，在早上開放大樓前亦需要確保大樓整潔和安全，是過往在政府工程項目中從未出現，即使當局估算時已經以人工「雙工」方式計算，但仍遠低於市價。

隨着立法會議員增加至90人，立法會大樓亦需要擴建。（資料圖片/廖雁雄攝）

消息人士：廚師要做到令人滿意 料不必再追加撥款

消息人士解釋，入標的承建商已經將疫情等風險計算在內，所涵蓋的風險甚至比政府當初預算的多，因此亦反映在標價上，有信心通過今次追加撥款，日後不需要再申請撥款。消息人士以「乾炒牛河」作比喻：「我們可能用一般口味的乾炒牛河定價，但廚師用不同方法煮出來，覺得是最能令客人滿意，煮出材料、價格、人工完全不同，所以有另一個價格出來。」

至於工程進度會否延誤，消息指，若立法會通過撥款，希望能原定時間推展計劃，預計第一階段擴建工程，即加建4層以及露天花園上建10層，將於2025年竣工，而第二階段工程，包括新建部份與大樓的接駁工作，將於2026年3月完工。