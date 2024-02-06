建築署VR呈現立會新景點　梁君彥「坐天秤高空視察」｜政壇諸事町

立法會大樓擴建工程正在進行，原來工程用了不少科技，今日（6日）立法會主席梁君彥就親自體驗這些數碼科技如何幫助工程。



梁君彥和立法會秘書長陳維安，今日發展局項目策略及管控處處長鄺家陞邀請，到分域碼頭工地參觀工程科技。建築署及工程承辦商透過結合建築信息模擬(BIM，即Building Information Modelling)與沉浸式虛擬現實模擬系統(CAVE，即Cave Automatic Virtual Environment)，以高清三維（3D）影像，模擬大樓擴建的新景點，包括面向添美道的入口、三角區域的天台花園等。

助工程團隊提早發現建築問題

這個系統當然不只是為遊覽而設，還可以用來呈現建築細節，有助工程團隊了解建築結構及空間，查找風火水電喉管接駁等細節位是否有缺陷或相容，有效節省相關的協調和審查時間，提升工程效率。

梁君彥模擬操作天秤，從高空欣賞立法會和附近景色，另外還進行了救火演練。

而系統亦能提供較逼真的安全培訓，協助工友體驗各種工作不安全行為所帶來的嚴重後果，陳維安就體驗了在有佩戴和沒有佩戴安全帶的情況下，從高空墮下的離心力。

發展局表示，近年政府致力推動工務工程數碼化，包括廣泛採用數碼工程監督系統、智慧工地安全系統，以及應用遙距監控、人工智能和物聯網等創新科技，以提升生產力並加強工地安全。