牽頭辦全球繁榮峰會　葉劉：對「香港玩完」論羅奇無興趣故未邀請

行政會議召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀發起「香港全球繁榮峰會」，將於下月13至15日在本港舉行，邀請諾貝爾化學獎得主羅傑．大衛．科恩伯格擔任主題演講嘉賓。葉劉淑儀表示，峰會內容涵蓋科技、地緣政治等議題，目標每年舉辦一次，邀請有獨立客觀意見的嘉賓，在港形成國際爭議性議題的「緩衝區」，並期望透過交流和溝通，令與會者對中國和香港有更深入和正確的理解。



她透露，曾有中間人建議邀請發表「香港玩完」論的摩根士丹利前亞洲區主席、美國經濟學者史蒂芬．羅奇（Stephen Roach）來港參與，惟因她對羅奇「無興趣」，不認為對方對香港有了解，故她已作婉拒。



葉太形容，完成落實《基本法》23條本地立法一個月，香港已「軟著陸」，相信是良好時機，舉辦活動聯通世界。她又稱，邀請國際嘉賓時，並無任何人表達對新例實施的顧慮而拒絕參與活動。



葉劉淑儀。（廖雁雄攝）

葉劉淑儀今日在記者會上表示，希望通過「全球繁榮峰會」的高質量民間交流平台，凝聚環球專家深入討論影響全球繁榮的議題，攜手推動國際社會就地緣政治問題提出應對方案，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，通過香港民間的國際化優勢與各界建立多年深厚的地區網絡，讓香港在世界舞台發揮更重要的角色。

本港商界及國企資助舉辦峰會

至於舉辦峰會的資金來源，她指有本地商界及國企贊助，創新科技署亦有相關項目可供申請支援，形容「一定平過金管局，我哋冇咁奢侈」。 一連三日的峰會，包括5月13日的歡迎晚宴、14日則有五場專題討論、討論不同前瞻性議題，包括全球化與去全球化、泛安全化的風險及對發展的影響、科技合作和人類未來、大國競爭與和平共處，及氣候變化與可持續發展，峰會的最後一天即15日會舉辦青年領袖論壇。

諾貝爾化學獎得主擔任主題演講嘉賓

首次的峰會邀請了2006年憑「真核轉錄的分子基礎」獲頒諾貝爾化學獎諾貝爾化學獎、國際結構生物學權威羅傑·大衛·科恩伯格教授（Professor Roger D.Kornberg）擔任主題演講嘉賓。其他與會講者包括約翰斯·霍普金斯大學應用經濟學教授史蒂夫·漢克（Professor Steve Hanke）、上海國際問題研究院學術諮詢委員會主任楊潔勉、耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員和客座講師董雲裳（Susan A.Thornton）、圖靈獎得主清華大學交叉信息研究院院長姚期智、英國倫敦大學學院校長兼教務長邁克爾·斯賓塞（Dr Michael Spence）、前聯合國教科文組織總幹事及國際科學理事會贊助人及國際科學理事會可持續發展科學使命全球委員會聯合主席伊琳娜·博科娃（Irina Bokova），及香港中國學術研究院常務副院長黃平等200多人出席。

有邀請美國前官員出席峰會

除了來自不同國家或地區的科學家和商界人士出席外，創科局局長孫東、環境及生態局局長謝展寰、特首政策組成員、行會成員、立法會議員、國際商會成員、及部分美國前官員、駐港領事館代表也獲邀出席。