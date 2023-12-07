穆迪將香港評級降至負面　葉劉淑儀：不是抹黑　需要多作解說

評級機構穆迪將香港信用評級由「穩定」降至「負面」，政務司司長陳國基稱外國評級機構一直抹黑香港，質問穆迪降級理據，指「香港唔會差得去邊。」



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（7日）出席活動後指，穆迪評估專業，不認為是抹黑香港，下調中國評級後亦難免要下調港澳特區的評級。



葉劉淑儀。（廖雁雄攝/資料圖片）

陳國基今早在電台節目中批評穆迪下調評級是「抹黑香港」，認為下調評級「沒有道理」，指美西方一直找機會抹黑香港及內地，認為降級的目的是要透過香港壓制內地發展。陳國基又說，環球經濟「東升西降」的格局已經十分明顯，「國家一路好，香港唔會差得去邊」。

而穆迪將香港降級的原因是與內地信用狀況緊密聯繫，陳國基稱很多國家與內地經濟亦有聯繫，反問為何不同時下調這些國家的評級。

認為可多向穆迪解釋香港情況

葉劉淑儀表示，穆迪評估專業，不認為是抹黑香港，特區政府可以多向穆迪負責任解釋香港情況。不過，她同意政府講法，即與內地聯繫是香港優勢，不是下調評級的因素，又認為香港要多邊發展。

林健鋒表示，香港與中東的經貿合作成果已經逐步浮現。（黃浩謙攝）

林健鋒：香港舉辦多項國際盛事 籲勿以有色眼光看待

經民聯副主席林健鋒則表示，不認同穆迪降香港評級。他指近日有多名中東投資伙伴到港與他會面，延續雙方合作進程，可見香港和中東的經貿合作成果已經逐步浮現，「可惜外界總會有聲音對香港前景唱反調」。

林建鋒又指，香港近期舉辦多項國際盛事，包括上月的國際金融領袖高峰論壇和近日由FII（沙特阿拉伯未來投資倡議研究所）舉辦的PRIORITY亞洲峰會，兩者都成功吸引大批國際重量級投資者來港，對香港投下信心的一票。他說，許多外資公司正部署明年加大在香港的投資，加上復常後來港公幹和旅遊的外國人增加，呼籲外國評級機構勿以有色眼光看待香港。