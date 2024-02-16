23條立法｜葉劉淑儀：暫未見外國反對立法　或待草案階段再評論

曾任保安局局長的行政會議召集人葉劉淑儀今日（16日）指，暫時未見有其他國家就本港《基本法》23條立法諮詢發聲明提出反對或抹黑，指可能有些國家仍在研究，並會在立法階段檢視條文草案細節再作評論。



她又稱，也可能因為見到諮詢文件的確參考大量五眼聯盟國家或新加坡等地的國家安全法例所致。



行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀（立法會直播截圖）

當年任保安局局長的她，當年有份推動23條立法，唯因反對聲音強烈而擱置，葉劉更於2003年7月辭職。她今早在商台節目中指，今次諮詢文件參考英、美、澳洲、加拿大和新加坡等地的國家安全法例做參考，並列出這些國家過去就國家安全近年的新立法，指諮詢文件寫得好，有汲取2003年立法諮詢的教訓。

葉劉淑儀又稱，可能外國仍在研究23條立法的諮詢文件，估計對方會就條例制衡方面提出意見，包括上訴機制、保安當局會否權力過大等。

立法對絕大部分市民無影響

她又指出，雖然23條立法對絕大部分市民無影響，但有外商關注立法後香港會否成為內地其中一個城市，因此當局需要多解釋有關說法並非事實；同時外商又關注司法獨立問題，葉劉淑儀說至今法庭沒有不正常運作，外國領事亦有派人在一些國安法「大案」旁聽，同樣無法指出法庭判決有問題。

對於諮詢期的社會氣氛，葉劉淑儀說，市民已接受一定要立法，商界亦表明要盡快做，然後香港要拼經濟。