反擊美國人權報告　港府：政治凌駕法治　圖破壞繁榮穩定注定失敗

特區政府今日（23日）發聲明，駁斥美國國務院的所謂2023年度人權報告中有關香港內容屬不實和偏頗，強烈不滿和反對美國重施故技，通過所謂報告肆意詆毀「一國兩制」成功實踐下的香港。發言人指，美國一再以政治凌駕法治，將人權問題政治化，企圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，注定以失敗告終。



政府發聲明反擊美國國務院的人權報告。（資料圖片）

政府指，自香港回歸祖國以來，本港市民的人權受《憲法》和《基本法》堅實保障。特區政府堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時維持普通法制度、堅持法治原則、依法保障香港居民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

政府強調《維護國家安全條例》明確訂明要保障人權（政府新聞處圖片）

在維護國家安全相關法律方面，政府發言人指，美國所謂報告中針對香港特區維護國家安全相關法律的內容，全然無稽失實。自《香港國安法》在2020年6月實施以來，美國一直漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，通過不同的所謂報告堆砌故事、穿鑿附會，惡意詆毀香港特區維護國家安全相關法律，對盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區肆意攻擊，而對《香港國安法》讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，其霸凌和「雙標」的虛偽面目和行徑表露無遺。香港特區維護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致。

發言人強調，《香港國安法》和上月刊憲生效的《維護國家安全條例》，均明確規定維護國家安全應當尊重和保障人權，亦依法保護香港居民根據《基本法》，及《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定下享有的權利和自由，包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等自由。

發言人重申，每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，根本沒有資格對其他國家和地區就正當維護國家安全立法指手畫腳。至於煽動罪，本港法庭在不同案件中均已確認有關煽動的條文符合《基本法》和《人權法》中有關保障人權的條文，亦確認在維護國家安全與保障言論自由之間已取得相稱而合理的平衡。有關罪行絕非要壓制僅屬根據客觀事實而對政府作出正當批評的言論。

任何符合愛國者要求者均可參選

至於選舉制度，政府發言人指出經完善的香港特區選舉制度，為全面落實「愛國者治港」原則提供法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，任何國家或地區的人民均不會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。在香港，任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，並在成功獲選後進入香港特區管治架構，為香港市民服務。