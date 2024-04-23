外交部駐港公署反駁華府人權報告　斥詆毀中國和香港人權法治

外交部駐港特派員公署發稿明，批評美國國務院發表的2023年人權報告詆毀抹黑中國和香港特區人權法治狀況，充分暴露干涉中國內政和香港事務的險惡用心。敦促美國停止謊言、尊重事實，摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。公署對相關報告表示堅決反對。



美國國務院發表2023年人權報告（美國國務院網站截圖）

美國國務院的2023年人權報告，評估全球各國及地區的人權狀況，指中國持續出現嚴重侵犯人權行為，其中對香港人權問題提出關切，指北京違背《中英聯合聲明》和《基本法》的承諾，繼續剝奪香港的政治自由和自治權。報告指，重大人權問題包括進行任意拘捕、跨國打壓在香港境外的個人、不合理地拘捕或起訴記者，及對非政府組織和民間組織實施過於嚴格的法律等。

外交部駐港公署今日（23日）發聲明，批評報告對別國人權指手畫腳，強調香港特區始終以全安守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，成績有目共睹，美方的所謂「報告」是罔顧事實，搬弄是非，顛倒黑白，充分暴露干涉中國內政和香港事務的險惡用心。

發言人強調，中國政府高度重視尊重和保障人權，始終把促進和保護人權放在重要位置，《基本法》、《香港國安法》及《維護國家安全條例》充分保障香港居民依法享有的各項權利自由，美方惡意抹黑特區政府依法施政、特區司法機構依法審判，是對法治精神的破壞及正義事業的詆毀。