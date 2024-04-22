23條立法｜明天生效滿月但未引用　林定國：有足夠證據時會用

落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》刊憲生效於明日（4月23日）即滿一個月，但有異於《香港國安法》實施首月即有15人被捕。律政司司長林定國指現時情況與當年不同，社會恢復秩序，強調在有確實需要及有足夠證據情況下會引用相關法例，但不認同有說法指，當局未有引用維護國安例作拘捕是要緩和社會上的擔憂。



林定國指要在有確實需要時才會引用維護國安條例（盧翊銘攝）

在《維護國家安全條例》生效滿一個月前夕，林定國接受《南華早報》專訪時表示，會在有確實需要的情況下使用條例，又指現時香港的情況，與實施《香港國安法》時已經非常不同， 他解釋，將兩項法例訂立後的首幾個月作比較，並非完全合適，因為國安法是為遏制社會動盪所造成的混亂而訂立，其後社會已恢復和平與秩序，又形容香港的人權狀況已變得更健康和平衡，支持政府的人不必擔心表達觀點後被「起底」或辱罵。

他強調有需要時會引用《維護國家安全條例》，但同時需要審慎，會在確實有必要、而且有足夠的證據證明是合理的情況下使用，又指條例本身已經具阻嚇不法行為的作用，從而減少援引法例的必要性。他不認同有說法指，當局未有引用國安條例作拘捕行動是要緩和相關擔憂。

新例收緊國安囚犯提前獲釋的安排，他指若相關囚犯行為良好，沒有引起當局擔憂，仍然非常有信心他們會獲得提前獲釋的酌情權。

暫未有計劃訪美

另外，林定國下月擬出訪中東，暫時則無意出訪西方國家介紹香港的最新情況。雖然林定國並不在美國的制裁名單上，但在他訪問中稱他訪美或「不獲歡迎」。他強調出訪是為了說好香港故事，不是做政治宣傳。