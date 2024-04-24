修訂牙醫例｜立會決定開公聽會　李夏茵：最快明年安排畢業生實習

立法會一個法案委員會今早（24日）審議引入非本地培訓牙醫，及為本地牙科畢業生引入一年實習期的修訂條例草案。醫務衛生局副局長李夏茵表示，最快明年或以後畢業的本地牙科畢業生，實施實習期安排，避免影響今年夏季畢業生的求職情況。將召開公聽會聽取意見。



李夏茵指最快明年或以後牙科畢業生要作實習（會議直播截圖 ）

李夏茵在《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》委員會會議上表示，引入實習期安排，旨在提升牙醫專業水平，回應業界反映，應為新入行牙醫提供實際工作場景累積臨牀經驗的機會，與人手供求完全無關。類似做法在醫生方面已實施多年，牙醫管理委員會和港大牙醫學院也支持建議，正與衛生署規劃細節，當中現正就讀的牙醫學士學生亦有參與。

60多年來最全面修例

李夏茵又表示，本港牙醫嚴重不足，根據2020年人力推算，2030和2035年牙醫的人手差距，分別是115人和102人，到2040年才有望紓緩。由於行業約四分三人手在私營執業，公營界別短缺更為嚴峻。截至今年初，衛生署牙科醫生職位空缺率已達27%，嚴重影響牙科護理服務；期望修例引入非本地培訓牙醫，有助增加人手。她又指，今次是本港60多年來就條例作最全面的修訂。

張宇人一度對開公聽會有保留

醫療衛生界林哲玄要求召開公聽會，指有港大的牙科生希望直接向議員表達意見；民建聯陳永光亦表示支持，指今次草案涵蓋範圍大，有牙醫團體亦想表達意見。

不過，法案委員會主席張宇人對舉行公聽會有保留，指目前新冠和流感仍然肆虐，擔心人太多，有病毒傳播風險；又指今次草案不會重要過落實《基本法》23條立法，當時也無召開公聽會，但諮詢也很充分。不過，由於有多名議員支持，決定召開公聽會。