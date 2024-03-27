政府擬修例引入海外牙醫　料明年起本地畢業生須公營機構實習一年

政府今日（27日）向立法會提交《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，當中除了提及設有限度註冊及特別註冊的形式引入非本地培訓牙醫，後者只供專科牙醫申請，在指定機構工作五年後則可豁免參加許可試。此外，新草案亦計劃在2025年起牙醫畢業生需強制在指明機構實習一年才可執業。



除了牙醫外，草案亦規定日後會為牙科輔助人員設立法定註冊制度，期望牙管會於草案通過的三年內可以設法，屆時牙科治療師可在衞生署以外執業。《條例草案》）將於明日（28日）刊憲，並預計於4月10日在立法會進行首讀，



政府今日（27日）公布向立法會提交《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》。（資料圖片）

醫務衛生局向立法會提交文件，修訂現行的《牙醫註冊條例》，當中提及多方面的改革，包括引入海外牙醫。方案提到，牙醫公營界別人手短缺情況尤其嚴峻，截至今年1月1日衞生署牙醫職位空缺為27%，故有需要引入海外醫生。相關方案與早前討論相若，分為有限度註冊和特別註冊。

海外牙醫在指明機構工作至少五年後可申請註冊

兩者均須在衞生署、醫管局或醫衞局局長指明的機構工作至少五年，才可申請正式註冊，當中前者仍須在許可試的臨牀部分合格，而後者則只供專科牙醫申請，而如其受僱期間表現滿意則可完全免試。

此外，草案亦規定畢業生及非本地培訓牙醫須在指明的機構工作，經過為期一年的實習或評核期，完成後才可獲在香港正式註冊所需的經驗證明書。局方解釋，考慮到今年夏季畢業的本地牙醫學士課程學生已開始求職，故實習要求最快會適用於2025年及以後畢業的本地牙科畢業生。

對於表現未如理想的本地牙科畢業生和非本地培訓牙醫，局方建議賦權牙管會可延長其實習和評核期；至於非本地培訓牙醫抵港前執業已久， 牙管會亦可因應其資格或臨牀經驗縮短評核期。

本港的公共牙科服務不足，不少市民通宵排隊輪牙科街症。（資料圖片）

為牙科輔助人員設立法定註冊制度

除了牙醫外，草案亦規定日後會為牙科輔助人員設立法定註冊制度，而非現時的登記制度。局方指出，落實方案後，牙科衞生員和牙科治療師將須重新註冊，並在往後每年續領執業證明書。

局方期望牙管會於草案通過的三年內可以設法，屆時牙科治療師可在衞生署以外執業，惟牙科衞生員和牙科治療師仍須受聘於註冊牙醫，或至少其中一名合夥人是註冊牙醫的合夥，或已聘用至少一名註冊牙醫的組織、機構或法人團體，以確保其會受牙醫適當監督。

在整個牙醫修例上牙管會擔任極大角色，以確保牙醫質素在放寬註冊後維持水平，惟草案建議牙管會同樣需改革，由現時只有12名委員大幅增至24名，當中業外委員的人數由3名增至9名，比例大幅上升。此外，草案容許有需要時設立多於一個初步調查委員會，並在該委員會加入業外委員，使投訴調查及紀律程序更具效率和公信力。