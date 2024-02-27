醫療券｜牙醫學會憂政策違原意　盧寵茂約見提醒：應尊重內地專業

港府早前公布擴大醫療券在大灣區使用，當中包括涵蓋兩間牙科機構，選址均為位近深圳與本港口岸，更方便居港長者選擇相關服務，不過牙醫學會早前就事件提出關注，憂措施偏離政策原意。



醫衞局其後發聲明反駁牙醫學會的意見，局長盧寵茂今日（27日）再就事件約見香港牙醫學會代表，並關注學會近日評論「試點計劃」時，對內地牙醫專業及監管制度的批評，他強調應尊重其他地區的專業及監管制度。



盧寵茂。（資料圖片／盧翊銘攝）

港府早前公布擴大醫療券在大灣區使用，不過牙醫學會早前就事件提出關注，憂措施偏離政策原意，並指兩地牙醫診療等程序皆不同，擔心政府或未有完善的規管制度，以保障港人的權益和安全。

醫衞局其後就相關關注提出反駁，指政府正就試點計劃設立保障機制，嚴格把關試點診所的服務質素，如果市民就試點計劃有投訴，可向衞生署提出。

事隔約一周後，醫衞局局長盧寵茂再就事件約見香港牙醫學會代表，聽取學會有關「長者醫療券大灣區試點計劃」的意見，並關注學會近日評論「試點計劃」時，對內地牙醫專業及監管制度的批評。

盧寵茂表示，港府重視牙醫專業培訓及監管，而內地牙醫的培訓也是全面、規範化並獲國家認可的，「相信香港牙醫業界會尊重其他地區，包括內地的牙醫同行，並抱持互相尊重、互相學習和交流的原則，以促進專業的正面發展。」

香港牙科專業服務是否貼心，市民最有話語權。 醫衞局局長盧寵茂

盧寵茂：政府重視「試點計劃」機構服務水平

他又指，香港牙科專業服務是否貼心，市民最有話語權，期望香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，以及保持服務市民的初心，盡其社會責任，繼續與政府攜手推進多項強化香港牙科服務的措施，提升市民口腔健康整體水平。

盧寵茂重申，政府非常重視「試點計劃」下試點醫療機構的服務水平，而選定納入「試點計劃」醫療機構的工作有嚴謹過程。他補充，「試點計劃」只是在深圳增加兩個牙科專業醫療券服務點，相比之下，目前全港共有近1,500名牙醫已參加醫療券計劃，在超過3,300個服務點提供服務。與大灣區內的數個服務點相比，香港仍然是長者最容易取得服務的途徑。