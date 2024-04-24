議員關注港珠澳大橋港口岸假日擠塞　保安局：仍未達設計最高流量

五一黃金周將至，本港各口岸的通關能力受關注。工聯會立法會議員陸頌雄指港珠澳大橋香港口岸在假日會出現擠塞，但保安局指，今年3月，每日平均有約9620架次私家車出入境，假日則更有11900架次私家車使用，若計及其他跨境車輛如穿梭巴士等的出入境車流，每日平均約12200架次，未到達口岸設計的6萬架次容量。不過，私家車每日平均使用量已較2008年的估算多出逾1600架次。



愈來愈多港車北上，對「歐標」充電站的需求也愈來愈大。（圖片來源：視覺中國）

工聯會議員陸頌雄在今日（24日）立法會會議上提出書面質詢，關注自港珠澳大橋港車北上不設配額計劃實施以來，經大橋珠海口岸出入境的香港單牌私家車突破50萬輛次。但有指現時每逢長假期甚至周末，大橋香港及珠海口岸均出現擠塞，突顯關口的通關能力不足，未能發揮大橋的最大效益。

但保安局的書面答覆則指，自港車北上計劃於去年七月一日推出以後，使用港珠澳大橋香港口岸的跨境私家車數目持續增加。大橋香港口岸的設計容車量約為每日6萬架次，按2008年估算，私家車交通量則為每日8000架次。當局留意到自港車北上實施後，較多跨境私家車集中於週末及假期期間使用大橋，今年3月的週末及假日期間，每日平均有約11900架次私家車使用大橋口岸。

保安局指，面對持續上升的人流及車流，口岸相關部門一直採取不同措施提升口岸通關能力，包括靈活調配人手、優化工作流程及運用科技，及在尖峰日子加開私家清關亭以應付跨境需求。而自港車北上推出以來，過境車輛一般可於數分鐘內完成清關手績。