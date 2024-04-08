港車北上網上申請2024懶人包 3步完成登記抽籤 附驗車及保險貼士｜港車北上於今天起至周四接受申請，即睇港車北上網上申請步驟及驗車細節。



新一輪港車北上抽籤接受登記喇！由今日(8日)起至4月11日晚上11時59分可到「港車北上」官網登記電腦抽籤。中籤者須根據電腦系統隨機分配的日期在指定時間內遞交申請。即睇港車北上申請步驟啦！

港車北上網上申請步驟

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1）網上遞交申請

登入 www.hzmbqfs.gov.hk 即可申請登記電腦抽籤。中籤後會獲分申請日期，須於指定時間內透過網站遞交申請，並向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」（「許可證」）的費用。

2）兩地政府審批申請

經運輸署及內地部門審核後，會以申請時提供的電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況，以及分階段辦理手續，包括前往香港指定驗車地點檢驗車輛，以及購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」。完成後上載車輛查驗報告及「交強險」資料，等待兩地部門審核和發出「電子牌證」。

3）預約通關及出發

獲發內地「電子牌證」及運輸署的「許可證」後，須先於網站系統預約指定日子，才能經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。

跨境車輛驗車驗車

申請港車北上的登記車輛完成初步審批後，須把車輛送到指定驗車地點進行驗車。目前香港只得一間跨境車輛驗車中心（位於元朗），因此建議申請人預早預約驗車。而隨著港車北上的申請增加，未來或會開放運輸署40個指定驗車中心進行跨境車輛驗車。

內地汽車保險

如香港登記車輛一樣，在內地駕駛亦須有「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 （「交強險」）或「等效先認」保險，因此港車北上的登記車輛，須額外投保內地的汽車保險。

「等效先認」為粵、港政府推出的政策，可在香港汽車保險上，再附加內地汽車保險，方便港車北上申請人，能在一份保險中，滿足中、港兩地的汽車保險要求。申請人亦可自行向內地保險公司投保，不過手續就比「等效先認」繁複 。

「港車北上」登記官網（按此進入）