新質生產力｜陳祖恒：新型工業化應着力增值　產品要「貴得值」

為支持創科發展，香港要加快形成和發展「新質生產力」，生產力局主席陳祖恒說，新質生產力的三個關鍵分別是創新、高質量和綠色化，新質生產力可能令產品成本更高，但相信要產品價值「值呢個價」就能回本。



「新質生產力」的「新」在哪裡？陳祖恒說新質生產力的「新」是以前沿技術，催生新產業、新模式、新動能；「質」就是高質量發展，產品品質要不斷提升競爭力，同時要發展高增值產業。

智能微型工廠料是香港工業主流方向

陳祖恒表示，發展新質生產力就要推動綠色生產力，將科技成果應用到產業鏈上，達致新型工業化，並體現可持續發展。其中，他相信智能微型工廠會是香港工業發展的主流方向，即在有限空間內最大化生產效益，應用高端智能技術的新型製造模式。他認為香港可充分利用過去有關智能生產項目的經驗及技術，為本地工業發展出符合本地實際形勢和需要，兼有香港特色的智能微型工廠。

作為紡織及製衣界議員的陳祖恒，他以紡織及製衣為例，指往時做織毛衣需要不同機器縫起衣服的每個部份，而每部機器都需要工人操作，後來智能微型工廠機械的技術提升，工廠只需要一個工人，工作只需檢查機械和材料等有否問題，就能大大減少出錯帶來的浪費，而且短時間內完成毛衣，可盡快讓客人確認款式，有效回應市場需求，體現新質生產力。他續指，廠家要投資新的機械，整體成本未必更便宜，因此就更需要着重產品增值，當香港生產的產品「貴得值」，有人買，自然能抵消成本。

「大家可以想像到香港做的產品唔係要求平過內地或東南亞生產的產品，我哋係會貴啲, 但我哋要貴得值, 當我做貴咗的情況下有無辦法畀到個值畀啲客」 陳祖恒

他又提到令製衣界困擾問題之一是存貨成本，智能微型工廠可快速生產小量產品，先讓市場確認款式，不好賣的立即下調產量，好賣就快速增產，提高盈利以補足投資機械的成本。

「十隻顏色唔係隻隻好賣，但訂貨時全部訂晒，時興顔色賣斷，其他顔色無人要減價，(蝕錢)，如果能夠令佢好賣的話訂多啲，唔好賣的話訂少啲，差價遠遠能畀到廠啲錢。」 陳祖恒

綠色化作為新質生產力的元素，除可節省材料外也能避免污染環境。以牛仔布質衣服為例，除需要大量的水，洗水後的污水也可能會未經處理下排出河流，污染水源。陳祖恒說現時可以數碼打印，在布上做到打印牛仔褲的效果，免除會污染環境的洗水過程，而且能按市場需求重新打印，避免臨時選購牛仔布和重新洗水。

香港要以創新科技支持國家

香港加快發展新質生產力，被問及預視到的困難，陳祖恒認為國家的工業發展和香港息息相關，香港佔很大的份額，重點在於以創新科技在不同行業支持國家。他指香港創新科技能力亦要不斷強化，而推動新質生產力需要很多的專業的服務，包括創科系統和培養的專業。他又擔心外部環境的變化，中美關係政治的不穩定性，但大方向已經訂下來，香港要朝這個方向發展。

新質生產力由國家主席習近平提出，大灣區城市亦正努力發展，陳祖恒說局方做好多集思和諮詢工作，了解不同行業的分布，又指每條供應鏈都有不同的特色。他提到生產力局曾幫助一個香保健產品品牌，產品在香港製造和包裝，在局方協助下升級轉型，採用更多生產機械，減省人手。

生產力局助力解說新質生產力

生產力局總裁畢堅文說，生產力學院會以視頻等活動向實習生解說新質生產力，他又提到今年第二季會有新質生產力展館，透過展示國際領先智能生產線的成功案例，推動香港與內地、國際政、產、學、研在不同領域展開交流合作。

政府宣布撥出4,500萬元支持生產力局在香港設立和運營世界知識產權組織的技術與創新支持中心，以便融入國家的中心網絡。畢堅文說，希望下年第一至三季建立技術與創新支持中心，提供專利檢索分析、專利知識培訓和促進智慧財產權貿易的服務。