陳國基望議員通過財政預算案　立法會5月中到東盟考察

立法會內務委員會今日（26日）召開會議，身兼全國人大常委的內委會主席李慧琼在北京出席常委會會議，內委會由副主席陳健波主持。



陳健波匯報在4月15日與政務司司長陳國基的會面情況，引述陳國基稱，感謝立法會議員支持《財政預算案》措施及建議，包括立法會高效通過《2024年印花稅條例》以提升市場信心，陳國基期望立法會在5月8日支持通過落實預算案的《2024年撥款條例草案》。



東盟標誌。 （路透社）

立法會東盟考察團原定3月前往，後來押後，自由黨立法會議員張宇人今日表示，立法會主席梁君彥及7名議員組成的考察團，將於5月12日至18日前往東盟考察。

此外，內委會通過北部都會區發展事宜小組委員會將前往深圳進行兩個職務考察，包括5月9日前往沙頭角中英街、深圳大小梅沙海濱公園及鹽港夜市等，以及5月16日前往南山區深圳灣超級總部基地、后海智慧運營中心、前海保稅區及媽灣智慧港等。

財委會通過將軍澳、流浮山、荃灣工程撥款

緊接的立法會財務委員會上，委員通過涉款32.5億元的將軍澳第67區聯用綜合大樓（附設街市）；涉及5.14億元的流浮山天華路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程；涉款1.192億元的荃灣國瑞路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程第二期。

財委會亦通過在律政司開設1個副首席政府律師常額職位、1個助理首席政府律師有時限編外職位，為期5年。新思維立法會議員狄志遠投下反對票。