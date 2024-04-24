預算案辯論｜林健鋒：太遲取消樓市辣招　何君堯揚言擬投反對票

立法會今日（24日）開始辯論本年度預算案的，行會成員、經民聯商界立法會議員林健鋒稱，預算案全面取消樓市辣招，「做得遲咗都都係遲來的春天」，立即為樓市注入信心、活力，整個樓市死氣沉沉變成立即生猛，政策要「活」才可以振興經濟。



不過，預算案同時提標準稅率引入兩級制，年薪500萬以上納稅人，需繳交多1%薪俸稅。林健鋒稱明白面對赤字，負責任的政府要盡力開源節流，但先例一開市民擔心下年又加薪俸稅，本港或失去簡單低稅率的優勢，呼籲政府切勿因小失大。



發言議員普遍表示支持本年度預算案，但選委界議員何君堯稱憂慮要靠借渡日，加上不滿財政司司長和副司長未現身，揚言擬投反對票。



開源節流措施小修小補 發債只是救急非根本解決赤字之道

民建聯議員陳仲尼稱，政府連續兩年有巨額赤字，本次預算案的開源節流措施屬小修小補，發債紓解財困可以理解，但債務到期也需要現金流作支出，指要盡快推動產業升級轉型、訂立整存方案，才是根本解決問題的良方。

江玉歡：疫情不能再作擋箭牌

選委界立法會議員江玉歡稱，政府財政由2019年至今一直出現赤字，政府曾歸咎有3年疫情，但如今疫情也結束一年有多，認為不能再以疫情當「擋箭牌」，發債是必要的補救措施，但只能救急不能止渴，應適可而止。

謝偉銓：垃圾徵費準備已久 但仲係一鑊粥

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓對預算案提出推行公務員編制零增長，及政府部門兩年各削減1%經常開支表示支持，但稱效率優化並非只視乎數字，更重要是視乎績效，需要改變公務員各自為政、「少做少錯、唔做唔錯、後知後覺」的官僚文化。

他舉例指最近的垃圾徵費就是一個例子，直言政府準備已久、聘請很多人，惟花費很多公帑仍「仲係一鑊粥」，坦然感到失望。

陳沛良促盡早檢視稅基狹金窄問題

選委界陳沛良則指，一直關注香港稅基狹窄的問題，以目前經濟環境及政府財政狀況，響起更大警號，認為本港政府收入高度依賴賣地、印花稅等少數波動和順週期的收入來源，利得稅和薪俸稅則高度集中於少數納稅人和企業，經濟一旦下行便會打擊政府稅收。

他認為政府收入和支出需要相適應，建議政府盡早開始檢視本港稅基過窄問題，對稅改可行性展開公眾諮詢並研究制定稅改藍圖，盡可能在維持簡單低稅制前提下開拓新稅收來源，保持公共財政可持續性。

楊永杰指政府要嚴格控制人手

A4聯盟議員楊永杰說，當前公共財政困難時，開源節流才能維持財政穩健和儲備，認為今年政府恢復徵收酒店房租稅是好事，建議政府考慮以股票印花稅的稅率，向買賣虛擬貨幣徵收印花稅；節流方面，政府應嚴格控制增聘人手，尤其開設首長級偏外職位，並檢視各部門資源配置，重組長期出現空缺的職位，研究以科技取代相關職位等。

何君堯聲言二讀不支持 不滿財政司長缺席

不過，選委界立法會議員何君堯說，對今年綜合赤字預算達400多億有種不安祥的感覺，預計最終會高於預算。他認為要縮減公務員開支，否則共渡時艱「只是口講」，認為政府要大刀闊斧縮減開支。他續說，香港人口萎縮要輸入外勞填補，但公務員編制不單沒有縮減還要加開。

他又說，借錢度日不好受，擔心未來成結構性借貸過，今年發債千億元，忠告「借錢要還，咪畀錢中介」。他又對截至下午接近五時，仍未見財政司司長及副司長現身立法會，聲言由於現時是二讀，往年會猶豫支持與否，今日則很清晰不會投下支持票。

吳傑莊：加強虛擬經濟與傳統經濟結合

選委界立法會議員吳傑莊說，今年財政預算案因時制宜穩中求進敢於擔當。他認為政府要全方位開源，增加政府收入；長遠而言增加收入的關鍵在於推動經濟發展蓬勃，推動web3發展，配合國家發展新質生產力，加強虛擬經濟和傳統經濟的結合，研究推出虛擬資產銀行，讓web3市場有效壯大發展。對於接連發生的政府系統事故問題，他建議政府提升各部門人員的數字技能。

李鎮強倡突破思維縮短公屋輪候

自由黨立法會議員李鎮強建議當局設計公屋計分制時要突破思維，或加入準則例如當義工，作為加快上公屋的依據，並善用科技打擊濫用公屋的情況。

葉劉：盛事經濟規模細 未必能吸引旅客

行會召集人、新民黨議員葉劉淑儀指，盛事經濟可以帶來過夜旅客，但規模細，提振經濟作用有限，不認為能吸引內地或外國遊客專程來港參與「但好過麼嘢都唔做」。 她續指，大灣區不會變成歐盟這樣的單一市場，因香港在「一國兩制」下仍是單獨關稅區，內地城市與本港來往有限制，故「通關」後港人可無限制「北上」，內地人來港有諸多限制，令香港發展受到重擊，希望政府請求中央給予更多優惠政策，進一步開放更多自由行城市及「一簽多行」城市。長遠則要打通大灣區人流、資金流，讓香港與內地城市「錯位互補」。

狄志遠不滿社福界屢遭削資

社會福利界議員狄志遠則指，落實《基本法》23條立法後，「拼經濟、惠民生」成本港唯一目標，認為香港不能單是「食老本」，形容今年預算案「理財保守，惠民乏力」，希望政府有更多創新思維。他又指預算案對照顧者、精神健康、安老院舍等多個社服範疇進一步支援是「零」，不滿社福界已多次被政府削減好開支。

實政圓桌議員田北辰重提前特首林鄭月娥位於金鐘的前特首辦開支，指租金加經常開支約一千一年，反問「將來前特首個個都鍾意邊度就租邊度？」建議政府盡快尋找租金合適又不失體面的地點，供未來5任特首使用。