預算案辯論｜洪雯：檢討稅制不能再拖　張欣宇反削開支倡善用發債

立法會今日（25日）連續第二日辯論本年度預算案，選委會議員洪雯指本港正面臨結構性財赤，認為同時是本港改革的壓力和契機，她認為檢討稅制拓濶稅基已不能再拖，建議其中一個方法是把更多市民納入稅網拓濶納稅人的基數，稍後會向政府就此提交詳細建議。她又表明支持上調原則上屬應用者自付的公共收費，包括水費、大學學費和公立醫院收費等，並期望當局可於五年內分階段上調收費。



洪雯指本港已出現結構性財赤，促政府要檢討稅制（立法會直播截圖）

洪雯倡檢討公屋政策 憂鼓勵躺平

不過，她認同上調政府收費帶來的額外收入有限，又指本港社會資源嚴重傾向公屋，建議檢討公屋政策，強調本港根本不欠公屋，只是缺乏向上流的方法，認為應增建資助出售單位，才能達至公屋流動的良性循環。她又強調，不能把給予公屋輸候策人士的津貼恒常化，指有人認為住公屋已是「人生贏家」，若在輪候公屋時也有津貼，相反夾心階層則並未能受惠，豈不是更加鼓勵部分人躺平？

醫學界議員林哲玄表明支持預算案，但指提供醫療服務、照顧市民是政府的責任，不能轉嫁至內地其他城市，他指內地與本港的醫生比例相若、本港的護士比例則遠高於內地，他鼓勵優化公私營合作，令更多私家醫生可參與公營服務。

來自勞聯的選委界議員林振昇倡向旅客派住宿優惠券，吸引旅客留港過夜。他批評預算案勞工範疇只是舊酒新瓶，又指有人把本港現時面臨的經濟困境歸咎於勞工成本上升，但他指本港仍有數十萬基層僱員只能賺取最低工資，反問：「減人工是否便能把成本下調？工人能生活？」

張欣宇認為可善用發債增加政府投資（立法會直播截圖）

張欣宇反對政府削開支 善用發債提升資金效率

香港新方向議員張欣宇則指，預算案提出發債，令「借定唔借？」成城中熱話。他指，要提升經濟總產量的方法是加大投資擴充生產規模，雖然很多人認為只有走投無路時才借錢，但強調現實並非如此，大富豪們也會用債券工具提升資金效率。他又反駁，有人把特區儲備與資產負債表掛鈎的看法，強調政府的財政儲備並不是政府資產的全部，因為政府還有其他基金帳戶和投資組合，單純以財政儲備水平去衡量負債比例未能反映整體情況，強調香港目前有穩定資產負債表，債務比例屬全球最低水平之一，政府總資產仍遠超負債。

張欣宇又指，政府過去的理財策略保守，他表明不認同部分議會同僚要求政府削減開支，認為以現時的情況，政府反應加大投資力度，刺激經濟發展。他重申，香港的債務水平低，有能力利用債務手段增加社會投資，又認為未來應多用人民幣作用融資主體，有利減省融資成本。