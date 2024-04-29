少數族裔就業難　面對語言不通甚至被歧視　林振昇：應多加支援

非華裔因語言不通等問題，一直較難找工作。兩名在香港生活多年的巴基斯坦族裔表示，非華裔在港就業出現困難，不少機構聘請時規定需要懂流利廣東話，部分更需懂簡單閱讀及撰寫中文。不過，他們更認為懂得中文只是首要門檻，就算中文語言能力與本地人水平相同，部分僱主亦會優先聘請本地人。再者，他們指出部分少數族裔對勞工法例一竅不通，就算簽合約時被扣減福利亦難以保護自身利益，促政府多作宣傳。



莫先生Isaac（左）及李先生Riaz Adnan（右）（黃浩謙攝）

非華裔面對語言不通 亦不熟悉法例

莫先生（Isaac）是在港第二代的巴基斯坦族裔人士，曾在勞工處擔任就業大使。他表示一直接觸其他非華裔人士，部分非華裔不知道有勞工處，更不知道如何找工作。他續稱，非華裔找工作面對多重困難，首先部分非華裔就算在港居住多年，因為長期接觸其他非華裔族群，故亦不會以廣東話溝通；其次，非華裔不熟悉本地勞工法例，導致經常簽福利、保障均較少的臨時合約，甚至工傷都不知道可以索取賠償，導致出現受騙、勞資糾紛等情況。

認為非華裔工作被歧視 林振昇：難舉證

現年28歲的Isaac在勞工處任就業大使後，先後到社署擔任翻譯，以及在社區中心負責少數族裔的就業工作，現時為保安公司的經理。一路走來，他認為非華裔在就業競爭上，不單止顯得較為劣勢，部分更出現被歧視的情況，例如管理層對本地人犯錯會比較容忍、僅作出警告，惟對於非華裔就會較嚴苛，甚至會直接解僱員工。

勞聯主席、立法會議員林振昇稱，《歧視條例》執法上有困難，皆因實在難以舉證，僱主亦不會稱因為種族原因而解僱員工。

Isaac稱部分工作出現被歧視的情況。（黃浩謙攝）

《施政報告》提出恆常推行「多元種族就業計劃」，每年為400名少數族裔人士提供「一站式」就業支援，及延長「少數族裔社區大使」試驗計劃3年至2026年，聘請46名少數族裔人士或指定人士，在非政府機構及社署福利服務單位，為少數族裔人士提供支援。林振昇認為聘請名額太少，亦應該讓「少數族裔社區大使」與僱主之間做好溝通及協調，令更多少數族裔得以就業。

Riaz Adnan稱少數族裔不懂得申請政府資助，亦永遠面對語言的隔膜。（黃浩謙攝）

創業亦不知可申請資助

另一名巴基斯坦族裔的李先生（Riaz Adnan）現時在非牟利機構任職，同時是少數族裔青年組織的召集人，為社群提供就業及就學的支援。剛從大學畢業不久的他，亦接觸到不少非華裔面臨找工作有困難的情況，部分會選擇自行創業。不過，非華裔創業亦十分艱難，Riaz Adnan接觸的人大部分不懂得申請政府資助，同時面對語言隔膜，無渠道學習中文再加上未能接觸教學資源，或導致新一代的在港非華裔難找到更好的工作。

非華裔缺乏社會模範

非華裔若想成功立足香港，或面臨重重挑戰。Riaz Adnan稱，不少在港的非華裔想向上流動，惟成功的Role Model（模範）並不多，難令社群看到希望。他表示，非華裔無論面臨甚麼問題，都僅知道到少數族裔人士支援服務中心尋求協助，部分甚至不知道如何向區議員、立法會議員尋求協助，望日後每區都有少數族裔代表，或者較了解少數族裔的本地代表，以針對性提供協助。

就算升讀大學 亦難找實習機會

勞聯深水埗地區總幹事張瑩瑩補充指，政府早年取消指定學校後，當時一批的巴基斯坦族裔中文能力仍薄弱，投入市場後很難找到工作，僅剩下創業一條路。部分就算有機會到大學就讀，亦難找到機構提供實習機會。她認為同一個環境下成長都應該融入社區，本地亦應該包容非華裔人士，而少數族裔在伊斯蘭經濟、「一帶一路」宣傳等亦顯得更有優勢。