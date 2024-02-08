農曆新年2024｜官員及關愛隊繼續家訪　陳國基探訪少數族裔

由民政事務總署統籌的十八區歲晚關愛家訪活動，今日（8日）來到第二日，政務司司長陳國基、副司長卓永興等官員落區，與關愛隊探訪少數族裔、長者和基層家庭。



陳國基、民政及青年事務局常任秘書長林雪麗、油尖旺民政事務專員余健強，聯同油尖旺區議員和關愛隊，探訪居於尖沙咀的印度裔家庭和孟加拉裔家庭，並送上賀年水果。

卓永興、灣仔民政事務專員張雁伶，聯同灣仔區議員和關愛隊探訪居於大坑勵德邨的長者和基層家庭。財政司副司長黃偉綸、南區民政事務專員鄭港涌，聯同南區區議員和關愛隊，探訪居於南區石排灣邨的獨居長者和雙老家庭。

保安局局長鄧炳強、中西區民政事務專員梁子琪，聯同中西區區議員和關愛隊，探訪居於中西區的長者戶。商務及經濟發展局局長丘應樺、葵青民政事務專員鄧顯權陪，聯同葵青區議員和關愛隊，探訪居於葵涌的獨居長者和基層家庭。

發展局局長甯漢豪、西貢民政事務專員馬瓊芬，聯同西貢區議員和關愛隊，探訪居於將軍澳尚德邨的獨居長者和基層人士。創新科技及工業局局長孫東、沙田民政事務專員余懷誠，聯同沙田區議員和關愛隊，探訪居於大圍隆亨邨的雙老家庭及獨居長者。勞工及福利局局長孫玉菡、大埔民政事務專員陳巧敏，聯同大埔區議員和關愛隊，探訪居於大埔墟一帶的長者戶。