鼓勵少數族裔青年追夢　Open Door工作實習計劃四贏締造共融社會

多數港人認識阿V(Vivek),是因為他出色的棟篤笑表演,以及一口流利的廣東話,除此之外,他亦是一位音樂人、新媒體設計師、中小企老闆,以及是一位少數族裔。「當我去見客時,開口便是廣東話,對方滿面驚奇 『原來你識中文!』,那刻我知道這就是我的優勢!」在Open Door工作實習計劃畢業禮上,阿V分享他的經歷,去鼓勵在場的「畢業生們」,以自身經驗讓這些少年人放膽去追逐自己的夢想。



不少少數族裔家庭都於香港生活了三、四代,雖然土生土長,但礙於文化差異,加上他們生活圈子傾向內聚,使得他們較難接觸、投身部分行業。為鼓勵少數族裔青年力爭上游,以及令更多中小企認識到他們的才華,Open Door工作實習計劃便為本港現正就讀中學,或剛中學畢業的少數族裔青年提供就業技能培訓,並為他們安排實習工作,同時亦藉由計劃提早向年青人灌輸正向的價值觀。

「當你做事表現出色時,人們就會聚焦在你所做的事,而非你的外表。就如我在表演的時候,人們覺得好笑,投入在我的笑話中,就沒有人會留意我的頭頂!」Vivek以最擅長的棟篤笑鼓勵同學。

人才就在身邊 實習計劃給予希望

現今香港請人難,尤其是中小企,但其實人才就在身邊,只是欠缺了一道橋,把少數族裔的求職者和僱主連繫起來。「他們可能自覺未必可以乎合到工作要求,所以未敢去求職,或招聘與求職時的溝通不足導致大家disconnect,所以過去我們公司都未有收到過少數族裔應徵。」參與是次計劃的中小企AHE Creation項目總監羅俊傑(Jack)表示。

中小企 AHE Creation項目總監羅俊傑(Jack)︰「香港難請人,剛好有合適的人手,我們都想試一下。我們是一間創意產業公司,這些年青人正好為公司帶來活力、創意。而他對亦得到學習機會,對他們的成長很重要,日後如有機會都會再合作及繼續參與計劃。」

Open Door工作實習計劃就為這些沒機會接觸企業工作環境、缺少機會的年青人,提供實習機會讓他們作出嘗試,挑戰自己。就讀中六的少數族裔學生,透過實習計劃接受到履歷準備、面試技巧、商業思維及職場禮儀等培訓。至於計劃為何以年紀較輕的中六學生為對象,啟勵扶青會行政總監蕭加欣(Sky)指︰「我們著重陪伴青年成長,引導他們及早裝備自己,並展示未來的出路,讓他們在畢業後更容易投入社會,發光發亮。」Open Door工作實習計劃與真正的求職場無異,同學們會被安排配對到不同中小企,與其負責人進行面試,爭取實習工作的機會,亦需要參與職前及職後培訓。

實習圓滿結束,計劃獲得各方極正面的評價;日前,學生們亦迎來了他們的畢業禮。

啟勵扶青會行政總監蕭加欣(Sky)少年時期曾在非洲生活,她作為他鄉的少數族裔,亦以過來人身份鼓勵學生。

為學生及中小企搭橋樑 托闊年青人就職選擇

Open Door工作實習計劃得到保誠的支持,讓更多不同行業的中小企得知此計劃並能參與其中,加強各方連繫。「保誠多年來為眾多中小企提供服務,有一個龐大的data base,得知啟勵扶青會正計劃為少數族裔青年提供暑假實習計劃,我們便與來自各行業的客戶一同參與,希望透過計劃讓更多企業聘請少數族裔青年,協助他們開展自己的人際網絡。」保誠保險企業方案主管黃益雄(Lawrence)表示。

學生需經過模擬面試,才能過關到真正的職場實習。這個機會大大提升了他們日後的競爭力。

僱主正面評價四方共贏

參與計劃的中小企雖來自不同行業,也都是首次聘請少數族裔成為公司一員,各位僱主都給予實習生正面的回饋。多位出席畢業禮的僱主一致表示實習生們的工作態度十分良好,準時上班,做事亦很有交帶,很有責任心,表現令人喜出望外。

Come Know (Asia) Ltd. 及中小企研究所創辦人蕭國煒先生(Sam Sio)表示︰「少數族裔青年的多語能力和文化敏感度也可以幫助我們擴大國際市場,與來自不同文化背景的客戶和合作夥伴建立更好的關係。計劃還可以促進社會的多元化和包容性。通過與少數族裔青年合作,我們可以增加對不同文化的理解和尊重,並且在整個社區中建立一個更加包容和融洽的環境。」

Sam 說實習生許紫晴(Atteqa)令整個團隊氣氛更好︰「Atteqa的中文和英文都十分流利,而且她非常積極主動,很快就融入了團隊。在不同觀點的碰撞下,亦令公司更富多樣性。這些特點對我們團隊的企業文化和創新能力非常重要,亦促進了成員之間的磨合和互相了解。」

「由我們第一次與同學見面,為他們舉辦職前培訓及面試,到獲得實習職位,開始實習至畢業,我們看到同學在短時間內有好大進步,證明只要有機會嘗試、有積極進取的心,加多一點鼓勵,是可以啟發青年人潛能,讓他們盡展所長。」Lawrence說。

在實習期間,同學與企業均得到不同的成長體驗。同學們亦覺得在中小企中實習,令他們感受到濃濃的人情味。參加者Atteqa指︰「這次實習經驗機會實在難得,透過實習我可以熟悉商業運作,令我在未來求職時有機會找到更好的工作,亦令我這個職場初哥學到了很多技能。」計劃無疑令年青人、保誠、啟勵以及中小企都得到共贏。

