藝穗會續約　新主席梁唐青儀：合同答應展出中國文物　不擔憂審查

由香港藝穗會和中國宋慶齡基金會合作舉辦的「盛世壁藏－唐代壁畫文化特展之遇見唐朝」展覽今日（28日）開幕，藝穗會新任主席梁唐青儀致辭時說，青年是傳承者保護者，希望社會特別香港青年人從展覽學習，與祖國同行同心。



藝穗會早前獲續約三年，梁唐青儀透露，營運合同答應展出與中國文物的文化展覽，未來會重啟藝穗節。她又指出，所有非牟利組織的標書都有和國安相關的條款，不會擔憂受政治審查，今次的展出毋需過問任何政府部門。



藝穗會新任主席梁唐青儀致辭時說，青年是傳承者保護者，希望社會特別香港青年人從展覽學習，與祖國同行同心。（廖雁雄攝）

早前獲續租三年的文化藝術場地中環藝穗會今日（28日）舉行董事局就職典禮，全國政協副主席、前特首梁振英的妻子梁唐青儀為新任主席。她表示很高興能與中國宋慶齡基金會攜手合作，舉辦這次重要的藝術展覽，這也是新任董事局成立後的首次大型活動，藝穗會致力於通過共同努力利用藝術的力量為社會帶來積極的影響。

梁唐：未來會重啟藝穗節

梁唐青儀在活動後會見傳媒，她指三年的營運合同，會方答應大型展覽要展出包括和內地有關的中國文物的文化展覽，未來會重啟藝穗節。

她又指，今次協辦單位多，希望團體可組織青年來參觀展，認識祖國文化特別是唐朝盛世，青年參觀展覽後認識中華文化，鑑古知今才能啟迪未來，香港和當年青年人生活相若，在同一片天空下生活。

藝穗會會址標書內容包括危及國安可終止合約，梁唐說政府所有非牟利組織的運作或標書都有相關內容，不擔憂審查，今次的展出亦不需要事先問任何政府部門。

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中環藝穗會

展覽分五部分 介紹唐代都城、服飾、娛樂等

「盛世壁藏－唐代壁畫文化特展之遇見唐朝」展覽展示了一系列墓葬中保存的精美壁畫，壁畫經過專家保護修復後以數字高清打印形式展出 。 展覽分為五個部分、介紹了唐代的都城、服飾、娛樂、科舉考試和壁畫的發掘保護 。展覽旨在星现唐代人的生活和文化 幫助人 們理解和珍惜歷史，認識到文化遺產的保護和傳承的重要性。

出席同一場合的合作舉辦的基金會副主席沈蓓莉表示，相信藝術具有啟發 、教育和創造積極變化的力量，通過合作，旨在鼓勵對創新理念的探索，並為香港藝術界的發展作出質獻 。

藝術展今日向公眾開放，展期至今年5月17日（五），展覽將免費入場，以確保各行各業的藝術愛好者都能欣賞到藝術作品。

藝穗會舉辦「盛世壁藏－唐代壁畫文化特展之遇見唐朝」展覽，政務司司長陳國基及藝穗會新任主席梁唐青儀等人觀賞展覽。（廖雁雄攝）

「愛國主義教育工作小組」明日舉行首次會議

另外，政務司司長陳國基在其社交專頁上表示，新成立的「愛國主義教育工作小組」將在明日舉行首次會議，標誌着的愛國主義教育工作正式全方位開展。他稱，期待與工作小組乃至社會各界同心協力，通過論壇、展覽等多元活動，打造更豐富多采的「文化盛宴」，將優秀中華文化根植在市民內心，厚植愛國情懷和國民身份認同。