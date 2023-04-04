政府已與藝穗會續租一年　年中徵建議書覓「最合適」非牟利營運商

位於中環下亞厘畢道和雲咸街交界的藝穗會，其目前使用的會址前身是牛奶公司倉庫，並已被列為香港一級歷史建築，並在去年8月曾因舉行再見派對傳出停運傳言。政府發言人今（4日）表示，已與香港藝穗節就上址續租一年，由2023年4月1日生效。



至於現時藝穗會處所在2024年3月31日後的安排，政府將於今年年中徵求建議書，以物色最合適的非牟利營辦商在現時租約屆滿後營運該處所。



藝穗會The Fringe Club（FB@Hong Kong Fringe Club 藝穗會）

政府發言人今回應傳媒就有關藝穗會營辦商續租事宜查詢時表示，已與香港藝穗節就上址續租一年，由2023年4月1日生效。政府指作出決定時已考慮藝穗會現時的營運情況，以及為中小型藝團提供空間和設施的需要。

至於現時藝穗會處所在2024年3月31日後的安排，政府將於今年年中徵求建議書，以物色最合適的非牟利營辦商在現時租約屆滿後營運該處所。屆時所有非牟利營辦商（包括現時的營辦商）可提交建議書，政府會稍後公布徵求建議書詳情。

前身是牛奶公司倉庫的藝穗會（The Fringe Club）會址，去年8月因舉行再見派對，曾傳出結業疑雲，當時有網友質疑，其連同毗鄰北座的香港外國記者會（FCC）租約將於明年一月一日屆滿，兩個組織均不獲續租。

事件惹來熱議後，文化體育及旅遊局回覆查詢時指，政府與藝穗會營辦者的租約有效至明年3月屆滿，藝穗會營辦者將繼續如常經營，而及後亦發現再見派對是為兩位主理人退休。