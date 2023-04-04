政府已與藝穗會續租一年　年中徵建議書覓「最合適」非牟利營運商

撰文：呂穎姍
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位於中環下亞厘畢道和雲咸街交界的藝穗會，其目前使用的會址前身是牛奶公司倉庫，並已被列為香港一級歷史建築，並在去年8月曾因舉行再見派對傳出停運傳言。政府發言人今（4日）表示，已與香港藝穗節就上址續租一年，由2023年4月1日生效。

至於現時藝穗會處所在2024年3月31日後的安排，政府將於今年年中徵求建議書，以物色最合適的非牟利營辦商在現時租約屆滿後營運該處所。

藝穗會The Fringe Club（FB@Hong Kong Fringe Club 藝穗會）

政府發言人今回應傳媒就有關藝穗會營辦商續租事宜查詢時表示，已與香港藝穗節就上址續租一年，由2023年4月1日生效。政府指作出決定時已考慮藝穗會現時的營運情況，以及為中小型藝團提供空間和設施的需要。

至於現時藝穗會處所在2024年3月31日後的安排，政府將於今年年中徵求建議書，以物色最合適的非牟利營辦商在現時租約屆滿後營運該處所屆時所有非牟利營辦商（包括現時的營辦商）可提交建議書，政府會稍後公布徵求建議書詳情。

前身是牛奶公司倉庫的藝穗會（The Fringe Club）會址，去年8月因舉行再見派對，曾傳出結業疑雲，當時有網友質疑，其連同毗鄰北座的香港外國記者會（FCC）租約將於明年一月一日屆滿，兩個組織均不獲續租。

事件惹來熱議後，文化體育及旅遊局回覆查詢時指，政府與藝穗會營辦者的租約有效至明年3月屆滿，藝穗會營辦者將繼續如常經營，而及後亦發現再見派對是為兩位主理人退休。

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