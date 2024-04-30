最低工資2024｜議員指方程式簡單易明　料減少勞資爭議

行政長官同行政會議通過最低工資委員會建議，最低工資方程式將改為「一年一檢」，2026年5月生效。新方程式將參考兩大指標，包括通脹及經濟增長。



多名立法會議員歡迎新檢討機制，民建聯立法會議員顏汶羽認為，方程式能做到客觀、透明、高效、可預視，並可減省每年的勞資爭議。而工聯會立法會議員郭偉强說，「一年一檢」可解決過去「兩年一檢」以致滯後通脹的困苦。



顏汶羽表示，最低工資方程式簡單易明，料僱主的營運成本不會突然大增。（李宇婷攝）

顏汶羽料勞工安心 惟經濟衰退應緊急檢視

顏汶羽說，方程式加入「追通脹」，能讓基層勞工可共享經濟成果， 「一年一檢」則令最低工資水平相對「貼市」。他續說，建議方程式簡單易明，有助僱主預算開支，及早準備，相信營運成本不會突然大幅增加。

新方程式是「可加不減」，顏汶羽認為可令勞工感到安心，但在經濟下滑時，必然會對中小企僱主產生影響。他預期，若僱主不能透過減薪來維持企業營運，變相只能削減人手，而受影響員工可能因此離開勞動市場，加劇失業情況。

對於經濟衰退的對策，顏汶羽建議設置一道防線，方程式內當通脹、經濟增長等元素均出現負數，領取最低工資人數大升且失業率大升的時候，最低工資委員會便應立即啟動審議程序，參考其他經濟數據，就是否需要下調最低工資水平協商，並向行政長官及行政會議提出建議。

郭偉强認為，最低工資「一年一檢」可解決工友薪金滯後之苦，又認為應該檢討起始時薪的基數。（李宇婷攝）

郭偉强冀縮短檢討周期 指基數低未解決

郭偉强回應最低工資檢討機制時說，今次終於落實基層工友最關注的「一年一檢」，雖然2026年才啟用，但已有明確解決過去「兩年一檢」以致滯後通脹的困苦。「可加不減」的方程式讓基層工友分享經濟成果，認為安排是對基礎僱員的最大保障。

新的機制實行5至10年再檢討，郭偉强希望縮短檢討周期，另外雖然方程式比較明確，但認為2011年的28元起始時薪過低，以致累積下來有大差額，希望首次檢討可先檢討28元的起始時薪，提升基數。

林振昇表示，有了最低工資調整方程式，應可避免勞資雙方無法達成共識解凍結調整的情況。（資料圖片/林靄怡攝）

勞聯指保工友購買力 惟按經濟增長加幅不大

勞聯立法會議員林振昇、周小松亦表示歡迎，指實現「一年一檢」感到鼓舞。他們指，「可加不減」的方程式已妥善解決或因經濟數據不佳，導致方程式數值出現負數而須減薪的最大爭議點。再加上方程式參考通脹，在「一年一檢」之下足以保障工友基本購買力不會被通脹蠶食。而方程式與本地生產總值（GDP）數據掛鈎，可讓基層勞工在一定程度上分享到經濟成果。

林振昇認為，雖然新方程式不是最理想，但已較舊機制有明顯改善。而且2021年曾發生勞資雙方無法達成共識，談判拉倒而連續4年凍結最低工資調整，今次有了方程式，相信可避免類似事件再次發生。

周小松認為，雖然新方程式不會跑輸通脹，但按經濟增長計算，每年調整幅度有限。（資料圖片/黃浩謙攝）

周小松則表示，雖然新檢討機制具部份優勢，但缺點亦同樣明顯。雖然新方程式不會跑輸通脹，但按經濟增長計算，每年調整幅度有限，而且新機制仍未能解決最低工資基數過低的問題。

對於最低工資機制實施5至10年再檢討，周小松認為宜早不宜遲，並可將定期檢視加入法定要求，適時研究是否需要調整方程式。