最低工資｜廠商會會長憂「漣漪效應」上層員工加薪　增中小企壓力

消息指，最低工資委員會建議最低工資由現時兩年一檢，縮短至一年一檢，同時引入「可加不減」方程式，計算包含本地生產總值變動及甲類消費物價指數的變動。根據方程式計算，今年最低工資可增至41.8元。



廠商會會長盧金榮今早（30日）於港台節目表示，最低工資最重要為平衡各方利益，他認為「一年一檢」可減低勞資糾紛，但將對中小微企的影響最大，建議在方程式中加入對未來一年的經濟預測。



勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮表示，若按綜援二人家庭的金額計算，現時最低工資應調整至48元，方程式中的本地生產總值設「封頂」，因此她建議政府可每兩至三年再作檢視，例如經濟好景時考慮再提升上限，或參考計算綜援家庭的金額。



廠商會倡方程式加入未來經濟預測

廠商會會長盧金榮於電台節目表示，明白新機制是為了改善基層的員工福利，認為「一年一檢」可減低勞資糾紛，但將對中小微企的影響最大。他期望最低工資可由市場自行調節，或是在方程式中加入對未來一年的經濟預測。

盧金榮又指，若按方程式計算，今年最低工資可增至41.8元，即升幅約4.5%，認為加幅尚算合理。雖然香港約1.8萬名勞工只取得最低工資，擔心會出現「漣漪效應」，需要為上層員工調整薪金，或增加中小微企的壓力。

有商界代表早前反對最低工資，盧金榮則認為，除了改善基層勞工福利，亦要考慮經濟發發及本港競爭力，最重要為平衡各方利益。「只要發展好經濟，自然薪金都上漲到啦。」

勞工界樂見一年一檢︰具有很大的轉變意義

勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮表示，「兩年一檢」的數據滯後，若按綜援二人家庭的金額計算，現時最低工資應調整至48元。她認為自2011年推出至今，工資的差異愈來愈大，認為若改為「一年一檢」及簡單方程式計算，具有很大的轉變意義。

譚金蓮又指，本港金融或創科業發展勢頭強，惟保安及清潔等行業卻不能分享經濟成果，因此她讚揚方程式加入通脹及經濟等數據，雖然41.8元仍不理想，但工友可獲得較合理的待遇。

籲經濟好景時可提升方程式「封頂」上限

對於商界認為「可加不減」會增加經營壓力。譚金蓮認為，無論疫情或復常兩個經濟周期，清潔及保安為必須的工種，惟工友們的最低工資卻被凍結，甚至文職工在過去數年亦有加薪，認為在生活開支不斷提升下，帶來巨大的傷害。

譚金蓮並指，方程式中的本地生產總值設「封頂」，建議政府可每兩至三年再作檢視，當經濟好景時，可考慮再提升上限，或參考勞聯計算綜援家庭的金額，以作調整。「高唔過綜援，唔會鼓勵到啲人外出工作。」

最低工資方程式＝

[（去年本地生產總值變動 - 過去10年本地生產總值的平均變動）x 0.2 ] + 去年甲類消費物價指數的變動



*本地生產總值部分如結果大於1將封頂

