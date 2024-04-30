最低工資2024｜行會通過一年一檢　包括兩大指標　2026年5月生效

行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會檢討最低工資機制的建議，將會改由「一年一檢」，調整幅度不低於甲類消費物價，並會參考經濟增長因素而調整，新檢討機制將於2026年5月1日生效。



最低工資將改為「一年一檢」。（資料圖片/郭梓謙攝）

增幅不低於通脹 同時參考經濟增長

新的最低工資「一年一檢」機制，包含兩大指標。首先是參考通脹水平，確保最低工資調整幅度將不低於整體甲類消費物價通脹，從而經持法定最低工資的購買力，保障基層僱員的就業收入。此外亦會參考經濟增長，在經濟表現較佳時，即最近1年經濟增長幅度高於最近10年的趨勢增長時，最低工資的上調幅度將適當地高於通脹。

一年一檢方程式的計算方法為：

「（最近一年的實質本地生產總值的增長率 – 最近十年的實質本地生產總值趨勢增長率） x 20%」 + 整體甲類消費物價通脹 「最低工資委員會」文件

新的最低工資方程式將參考通脹及經濟增長兩大指標。（資料圖片/歐嘉樂攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，該方程式更具可預視性和透明度，減少社會對每次法定最低工資調整幅度的爭議。而最低工資委員會主席王沛詩表示，新檢討機制的建議是全體委員會的共識，可減少社會對每次調整幅度的爭議，促進勞資和諧。

新檢討機制將於2026年5月1日生效。特首李家超要求委員會在10月31日或之前提交下一份法定最低工資水平的建議報告，而該報告建議的下一個法定最低工資水平將於2025年5月1日生效。