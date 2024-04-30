T4公路｜運流局料通車第14年「回本」　40年內部回報率不少於6%

沙田T4公路造價降至68.1億元，但部份立法會議員認為仍然偏高。運輸及物流局回覆香港新方向議員張欣宇查詢時說，預計T4公路在通車後第14年，累計經濟效益已經大過建造成本及累計經常開支，又估算40年經濟內部回報率不少於6%。



運輸及物流局表示，按交通數據分析，2030年因T4公路落成而縮減行車時間的車流，每日約有11.9萬架次，以最初的71.6億元建造成本計算，通車後第14年累計的經濟效益，將大過建造成本和經開支的總和。若道路使用者所節省時間的金錢價值較估算低10%，回本年期將延長兩年。

運流局表示，若以一般道路工程假設營運期40年，T4公路所帶來的經濟內部回報率不少於6%。局方強調，道路是永存的基建，不應單憑一個有時限的營運期去衡量它的價值，指新界東人口進一步增加是事實，大埔公路（沙田段）的交通容量將來未來數年飽和，如沒有T4公路，預期沙田及馬鞍山的交通情況將持續惡化，影響到大埔、粉嶺一帶南向的交通，以致堵塞整個新界東的交通網絡。

局方指，T4公路從2006年起工程價格已經上漲兩倍多，如不及早上馬，市場價格只會繼續攀升，因塞車而造成的每年經濟損失最少有5億元。