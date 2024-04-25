沙田T4公路｜連番解說後5月3日再闖財委會　造價料略減約2億元

政府早前臨時抽起沙田T4公路71.6億元的撥款申請。根據立法會財務委員會文件顯示，政府將於5月3日再闖財委會，但未有提供最新文件。料造價因縮減單車徑等，會減少2億至3億元。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

局方早前再為T4造價解畫

運輸及物流局本月初在社交平台以「以民為本 物有所值」為題發文，再度就造價、工程細節等解話，指現時建議項目具備「4C」元素，即有成本效益、以節約為本、有可比價格，及具備成本競爭力，其中高架天橋和地底隧道的成本，與中九龍幹線和將軍澳藍田隧道工程相若，重申造價看似高昂，但對交通帶來的裨益、便捷和經濟效益可見，工程設計實而不華。

局方又指，項目能為當局居民減省近半出行時間，每年節省多達5億元社會成本，以此計算約14年可「回本」，倘項目再拖延10年，社會成本將高達50億元。

沙田T4主幹路工程造價71.6億元引起熱議，及後政府抽起撥款申請，並再向議員解說。有指T4造價將減少2億元。