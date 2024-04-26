沙田T4公路｜最新造價68.1億下降3.5億　多名議員仍認為昂貴

沙田T4公路造價高達71.6億元，引起部份立法會議員質疑，政府審視工程後今日（26日）再次提交文件，最新造價為68.1億元，減少約3.5億元，將於5月3日立法會財務委員會再次闖關。



多名議員向《香港01》表示，雖然造價略為下調，但仍然昂貴，現階段傾向不支持。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

政府文件顯示，最新工程造價減少約5%，包括在附屬道路系統整合現有的交通管制及監察系統，節省了4,000萬元，採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，節省約1.2億元，縮減1部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河的單車天橋，節省約3,000萬元，並按工程規模相應減少駐工地人員的薪酬和應急費用，節省了6,420萬元。

有斜路上天橋 原計劃再加升降機

政府表示，雖然未能興建行人天橋升降機，但已考慮到已經設有無障礙通道設施，有需要人士可通過該斜道上落行人天橋。

李世榮強調工程必要 促監督勿超支

民建聯立法會議員李世榮認為，政府已經壓縮了造價，認為盡力節省公帑之餘，亦能平衡工程的急需性。他說T4公路接駁城門隧道公路、青沙公路及沙田路，提供了一條更直接的通道往返荃灣、西九龍以及馬鞍山、西貢，亦可減少沙田一帶的交通壓力。

對於之前社會質疑造價昂貴，李世榮說：「政府起初因未解釋清楚，故難以令社會及議會明白，認同當局仔細作解說，讓社會知道升幅的原因，當中包括需要平衡各界影響。」他要求政府要有完華監督機制，確保工程不會超支，並找第三方顧問公司研究該方案，看看能否再有優化空間。

沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

「A4」4人及洪雯、狄志遠：仍難以支持撥款

「A4聯盟」香港新方向立法會議員張欣宇稱，仍在等局方回覆他的查詢，而新文件仍未解決他與局方的原則性分歧，同時造價仍接近70億元，深思熟慮後，現階段仍傾向反對撥款申請。

「A4聯盟」新界東南立法會議員林素蔚不滿意造價下調的幅度，形容「調幅度到喉唔到肺」，認為仍然非常昂貴。對於刪減了的單車徑過升降機，林素蔚提出如果將來再次提出要建造，其實等於「換湯不換藥」。

至於投票取向，林素蔚說現階段傾向棄權，至於會否投下反對票，她正在進一步收集當區居民意見，屆時會與造價、功能、社會效益一併考慮。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰稱，局方應該考慮其他方案，指現階段的方案並不理想，質疑是否一定要以隧道代替天橋。他引述局方指部份方案「遠水不能救近火」，唯獨局方無計劃將「遠水變得更加近」，故仍傾向投下棄權票。

同屬「A4聯盟」的立法會議員梁文廣稱，T4效益未必物有所值，造價仍太高昂，認為有優化空間，局方亦未能釋除議員疑慮，故現階段傾向投下棄權票。

選委界立法會議員洪雯稱，未仔細研究文件，對於造價減少約3億元，她指明白現階段很難有大改動，呼籲政府吸取教訓，敦促政府在工程上要控制成本，惟她坦言，現階段她個人很難支持該撥款申請。

新思維立法會議員狄志遠坦言，造價仍然太高，政府說法並無說服力，「今時今日用60幾億起條路簡直係匪夷所思」，傾向投下反對票。