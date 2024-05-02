立法會審議修訂牙醫註冊條例　議員質疑為何無撤換牙管會主席機制

為增加本地牙醫人手，政府提出《2024牙醫註冊（條訂）條例草案》引入非本地培訓牙醫及為本地牙科畢業生引入實習一年的安排，政府更期望新措施最快明年能落實。立法會法案委員會今日（2日）一連召開兩場會議，多名議員關注政府為何不趁今次修例一併修訂牙醫管理委員會主席產生辦法及認為應引入撤換主席機制。



有議員更試認為可考慮把主席經由委員互選產生，改為政府委任。但醫療衞生界議員林哲玄表明，基於尊重專業自主，應保留經由委員會互選主席的方式，但認同可趁修例的時機探討應否引入撤換主席機制。醫務衞生局則回應稱，修例並未觸及牙醫管理委員會組成及主席產生機制，要稍後再向立法會交代。



曾任前食物及衞生局政治助理、現任選委界議員的陳凱欣提出，現時牙醫管理委員會的主席是經由委員互選產生，但若出現主席表現不稱職的情況，卻沒有撤換主席的機制，質疑為何政府不借今次修例一併修改牙管會主席的產生方法及引入撤換機制。

民建聯議員周浩鼎則指不少委員會或半官方機構的主席均由政府委任，要求政府交代更多相關資料。選委界議員管浩鳴更明言，當局應考慮修訂牙管會主席產生方法，並認為由政府委任是可考慮方向，以免予人自己人選自己人的觀感。

根據現行法例牙醫管理委員會成員由特首委任，當中由牙醫學會提名的牙醫佔多數，也有醫生和業外人士，而主席則由委員互選產生，任期三年。

醫衞局副秘書長麥子濘則回應指，今次修例並不包括牙醫管理委員會的組成，又稱現行安排與醫務委員會的安排相若。

根據修訂條例草案，設有限度限度註冊及特別註冊的形式引入非本地培訓牙醫，後者只供專科牙醫申請，在指定機構工作五年後則可豁免參加許可試。此外，新草案亦計劃在2025年起牙醫畢業生需強制在指明機構實習一年才可執業。除牙醫外，草案亦規定日後會為牙科輔助人員設立法定註冊制度。醫務衛生局副局長李夏茵曾表示，期望最快明年或以後畢業的本地牙科畢業生，實施實習期安排，避免影響今年夏季畢業生的求職情況。