強拍｜業主稱發展商出價太低　狄志遠促非指定地區不降門檻

立法會早前首讀及二讀《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》，相關草案正在法案委員會審議。新思維立法會狄志遠今日（2日）與小業主等召開記者會，狄批評政府拒絕與民間代表會面，對此表示遺憾，並表示考慮提出修訂，包括不降低非指定地區的強拍門檻，以及法例上要有機制協助小業主與發展商談判。他又稱，如政府不接納意見，則考慮投下反對票。



條例修訂建議放寬申請強拍的門檻，在部份指定重建區降低至70%或65%業權，60年或以上樓齡私樓強拍門檻將下降至70%。



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業主稱發展商強拍價僅及樓價三成

業主許先生稱，他在鴨脷洲大廈有地舖，惟發展商未有向他提出收購條件的情況下，先收購大廈八成單位，再以強拍條例收購他的地舖，他認為發展商提出的價格只是樓價的三成。

另一名業主劉先生表示，父母本持有的單位已進行強拍程序，不滿發展商提出的收購價格，故最後自行聘請估價專家、樓宇狀況專家、樓宇結構專家、工料測量師、機電工程師事務律師，最後需支付賣出樓價四成的費用。

狄志遠倡引入獨立專業評估團隊釐定合理價格

對此，狄志遠表示，在非指定地區降低強拍門檻不恰當，而小業主沒有專業知識，亦難以捍衛自身權益。他表示，應引入獨立專業評估團隊釐定合理價格，設立上訴渠道解決爭議，為小業主提供法律援助等。