何永賢總結探訪過渡性房屋「普綠軒」　見證居民生活改善

房屋局局長何永賢總結日前到荃灣的房屋局過渡性房屋項目「普綠軒」的探訪，稱項目規模不大，只有85個單位，但處處都盡見心思，包括有藝術家畫的壁畫、重用樹木的裝置、地下鄰近入口的STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）主題多功能活動室，讓入住兒童玩樂之餘可得到不同啟發，還有在天台的「一喜種田」種植空間。她表示，當日有不同居民訴說，搬到過渡性房屋後生活改善，令人感受到何謂改變生命的社會工程。



何永賢周四（5月2日）在其社交網頁稱，她上周六（4月27日）到訪「普綠軒」，和小朋友居民一起採摘薄荷葉，隨即交到旁邊的飲品攤位，製作薄荷檸檬特飲，這種自己動手栽種食材的體驗，相信對成長中的小朋友特別有啟發。

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她並重遇2022年上任初期，曾在深水埗劏房探望過的70多歲伯伯。當時他的居住空間悶熱擠迫，床邊不遠就是一個沒有門分隔開的馬桶，他滿頭大汗，希望政府盡快緩解市民的居住困難。何永賢稱，這個場景她一直沒有忘記，亦成為她和團隊不斷努力加快興建各類型房屋的最大動力。

當於「普綠軒」重遇他的時候，伯伯已經換上一個截然不同的精神面貌，臉上的笑容便切切實實的告訴何，他非常滿意現在過渡性房屋的生活。伯伯也說，會多向還住在劏房的朋友宣傳，讓他們也把握機會，感受環境改善、有NGO支援、與鄰里守望相助的生活。伯伯說轉去其他區生活，交通、購物等，一下子就適應了，比起以前住在高昂租金劏房的困境，他覺得現在整個人都放鬆了、開心了，終於可以睡得安心了。

何永賢還探訪了獨自撫養兩位孫仔的泰籍婆婆，看到兩位小男孩聰明活潑，何鼓勵他們如婆婆所說，用好信和集團及黃廷方慈善基金給他們的助學金，好好讀書，也好好發掘學業以外的才能。