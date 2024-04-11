華豐大廈三級火｜過渡性房屋助20居民　樂善堂派5000元經濟援助

油麻地佐敦道華豐大廈昨日（10日）發生三級火，造成5死40傷。房屋局局長何永賢今日（11日）在社交平台撰文，指事發後過渡性房屋專責小組馬上聯繫鄰近項目的營運機構，蒐集可供入住的單位清單，多個營運機構響應，截至今日傍晚，累計有超過20人曾經、正在或將會入住過渡性房屋單位。其中九龍樂善堂也向遷入過渡性房屋每戶居民撥出一次性5000元的經濟援助。



房屋局局長何永賢在社交平台撰文，指得悉有關事故，房屋局立即行動，為有需要的市民提供臨時居所。房署與過渡性房屋專責小組也馬上與民政事務處、社署、議員、醫院的社工保持緊密聯繫。

她指，事發後過渡性房屋專責小組馬上聯繫鄰近項目的營運機構，蒐集可供入住的單位清單，多個營運機構響應，包括九龍樂善堂、嶺南藥業慈善基金會、聖雅各福群會和社區組織協會。

截至今日傍晚，累計有超過20人曾經、正在或將會入住過渡性房屋單位，包括嶺南藥業慈善基金會在昨日安排6位受影響居民入住其佐敦平安大樓的項目。而九龍樂善堂除了提供免費住宿，也向遷入過渡性房屋每戶居民撥出一次性5000元的經濟援助。

何永賢引述九龍樂善堂總幹事劉愛詩的分享，指有一位受火警影響的父親，其家中孩子要做手術，原本既擔心孩子健康、亦為住處發愁，但因上錯車去到樂善堂的過渡性房屋，獲安排入住，剛好能解決住的問題，令他內心安定不少。