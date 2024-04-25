社福界入禮賓府辦慈善晚宴　籌委徐子淇倡商界用創新思維回應需求

香港社福界心連心大行動上周六（20日）在禮賓府舉行慈善晚宴，活動由恒基地產主席兼董事總經理李家誠太太李徐子淇慈善晚宴籌委會聯席主席。她在當晚分享商界在參與慈善上扮演的角色，她指私人企業可以利用社會創新，用創新思維同新方向，迅速靈活地去回應社會需求，同時創造更大的社會效益。



晚宴由賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉和著名小提琴家姚珏的鋼琴和小提琴合奏拉開序幕。（香港社福界心連心大行動Facebook圖片）

慈善晚宴獲得27間來自商界、慈善基金、慈善團體及一位善長以機構或個人名義捐款，款項將主要用作支持資助社福機構進行不同的「惠民生、暖民心」的計劃及項目，尤其是規模較小的機構。

主禮嘉賓行政長官李家超在致辭時表示，「心連心」一直團結社福界力量，關顧社會上有需要的群組，積極配合政府推行福利政策。他表示，政府會帶領和推動各界攜手合作，特別支援弱勢社群，例如兒童、長者、殘疾人士等有需要人士和其照顧者。

行政長官李家超在致辭時表示，政府會帶領和推動各界攜手合作，特別支援弱勢社群。（香港社福界心連心大行動Facebook圖片）

徐子淇分享時指出，恒基地產是第一個支持政府、借地興建過渡性房屋的發展商，除了「樂善堂」過渡性房屋，還有南昌220及全港最大的「博愛江夏圍村」，先後幫助了約1.3萬個低收入家庭，為他們提供安穩舒適的居所，而且由籌備開始已經創造了很多就業機會，項目的設施可以服務成個社區，真正做到很大的社會效益。

（左一至三)立法會議員管浩鳴、勞工及福利局局長孫玉菡及李徐子淇分享商界在參與慈善上扮演的角色。（香港社福界心連心大行動圖片）

晚宴由賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉和著名小提琴家姚珏的鋼琴和小提琴合奏拉開序幕，並邀請了年輕的唱作人甄濟如（Jasmine）小姐表演唱歌。