民青局推出資助計劃　支援基層青年參與境外交流團

民政及青年事務局今日（3日）推出「基層青年境外交流資助試行計劃」，支援基層青年參加2024至25年度「青年內地交流資助計劃」和「國際青年交流資助計劃」。



《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，交流團於2023年12月15日參觀文昌商業發射基地。（資料圖片蕭輝浩攝）

民青局聯同青年發展委員會早前為12至35歲青年推出「青年內地交流資助計劃」和「國際青年交流資助計劃」，資助合資格非政府機構舉辦相關交流活動。在2024至25年度，前者第一輪將資助超過480個項目，批出約3,800個名額，後者則將會資助96個項目，推出約2,500個名額，涵蓋44個國家。

民青局今次推出的「基層青年境外交流資助試行計劃」，向有經濟需要的青年提供額外資助，包括正領取綜援及「學校書簿津貼計劃」全額資助或經入息審查的資助計劃全額學費資助的青年。

內地交流自費最多500元 海外最多3000元

在試行計劃下，合資格的「青年內地交流資助計劃」參加者，自行承擔費用不超過500元，而合資格的「國際青年交流資助計劃」參加者，自行承擔費用不超過3,000元，餘下費用由政府全數資助。主辦機構會為上述合資格青年先行支付可發還按金以外的相關收費，政府會在收到交流項目的完整報告後向主辦機構發還有關資助金額。