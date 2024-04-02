與青年到新加坡交流　何敬康：組屋和交通智能系統值得借鏡

民政及青年事務局推出「國際青年交流資助計劃」，近日有30名青年到新加坡交流，考察當地組屋的發展和科技應用，又了解新加坡未來交通發展。



交流團由新時代青年協會主席劉文杰和副主席陳建君率領，並邀請新民黨立法會議員何敬康擔任隨團嘉賓。30名青年各有不同背景，4日行程除了拜訪中國及香港駐新加坡的機關，亦到訪當地社區、名勝及大學。

交流團首先拜訪中國駐新加坡大使館，觀看紀錄片「李光耀與中國改革開放」，大使館人員亦分享「一帶一路」實施成果。之後他們到訪香港駐新加坡經貿辦事處，了解香港在當地招商和招攬人才的工作。

組屋政策反映政府決心 運用智能家居

青年到訪了新加坡建屋發展局展覽館，了解組屋的科技應用和未來發展。何敬康說，新加坡組屋政策領先在政府開宗明義要讓所有國民自置居所，反映了政府的決心。除了建造時運用科技以降低成本及時間外，未來還會有較全面的智能家居運用在組屋上，不單止方便生活，亦能節省能源。他說香港在智慧城市和環保產業方面明顯落後於新加坡，未來要加把勁。

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道路基建主張連接性 智慧交通非常便利

之後又到了「新加坡通勤館」，了解當地未來交通發展。新加坡的道路和基建建設主張連接性，何敬康認為能滿足每個市民的交通需求，加上智慧交通系統，可謂非常便利，很多地方值得香港參考和借鏡。

交流團亦與新加坡南洋理工大學大學生討論了當地大學文化及教育政策，而在國家研發中心「緯壹城」，青年則認識到新加坡創新科技發展。

新加坡與香港是區內主要競爭對手，交流團希望青年能透過到訪新加坡，深層次思考香港經濟、城市規劃及創新科技的未來發展。