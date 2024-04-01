海關Customs YES考察團訪廣東　參觀創科重地交流發展機遇

海關副關長（管理及策略發展）陳子達上周五（3月29日）帶領36位「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）團員前往廣東，參加與大灣區共同家園青年公益基金合辦、為期3日的「廣東創科探索之旅考察團」。透過考察不同創科據點，深入了解內地的創科產業和祖國的創科發展，為未來大灣區一展抱負作好準備。



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今次行程中，「Customs YES」團員上周五（3月29日）先到位於東莞松山湖的華為小鎮，參觀圖書館及「企業業務笛卡爾展廳」，深入了解華為於通訊、網路、雲計算等領域的研究成果。隨後，考察團到訪擁有「超級顯微鏡」之稱的「中國散裂中子源」基地，體會國家在材料科學、生命科學和能源發展等方面的成就。

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考察團周六（3月30日）亦前往粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地，了解基地為青年提供的一站式創業孵化服務。「Customs YES」團員並與當地的創業專家交流，以及分享自己的創業計劃，得到創業專家嘅指導，進一步了解大灣區創業環境及市場需求。

考察團其後於廣東科學城乘坐無人駕駛車，參觀無人駕駛機展覽。之後到廣東科學中心參觀、遊覽永慶坊步行街、搭船夜遊珠江觀夜景，深刻體會大灣區嘅城市活力。

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昨日為行程最後一日（3月31日），團員到訪位於南沙的香港科技大學（廣州），參觀該校的紅鳥創客空間，以及參與元宇宙虛擬飛行體驗。成員並到訪材料、設計與製造中央實驗室，於玻璃儀器實驗室製作自己獨一無二的玻璃製品，為一連三日嘅考察團劃上完美句號。

Customs YES未來會積極舉辦更多內地學習活動，讓青少年進一步了解國家的最新發展及香港在當中的機遇和貢獻。