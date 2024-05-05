陳茂波：港匯偏強礙旅客消費意欲　減息降溫預期影響本港出口

財政司司長陳茂波表示，本港經濟保持增長勢頭，資產市場氣氛轉趨改善，不過受到美國聯儲局減息預期降溫影響，預料本港出口、資產市場表現和投資意欲都受到影響，加上港匯持續偏強，都有礙旅客消費意欲。



陳茂波今天（5日）在網誌表示，本港經濟保持增長勢頭，今年首季本地生產總值按年實質增長2.7%，是連續五個季度增長。（政府新聞處）

經濟保持增長勢頭 樓市交投趨活躍

陳茂波今天（5日）在網誌表示，本港經濟保持增長勢頭，今年首季本地生產總值按年實質增長2.7%，是連續五個季度增長，經季節性調整後，按季增長速度亦加速至2.3%。他說，資產市場氣氛亦見改善，港股已連升九個交易日，恒生指數累計升幅近14%，平均每日成交金額超過1,280億港元，樓市在撤銷「辣招」後，成交轉趨活躍，樓價亦見回穩。

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黃金周首三天入境旅客按年增25%

陳茂波認為，今年首季經濟增長動力，主要來自訪港旅遊，隨著訪港旅客數目進一步上升，服務輸出繼續錄得顯著增幅，今年五一黃金周假期，首三日入境旅客接近65萬人次，按年增加25%，外部需求較預期理想，亦令到今年首幾個月整體貨物出口有所改善。

陳茂波說外圍環境仍然複雜多變，並存在許多不確定性，美國聯邦儲備局上周維持利率不變，加上近月美國通脹放緩的進程停滯，市場對美國今年減息的預期較年初時明顯降溫。(陳茂波網誌)

息口高企影響出口、資產市場

不過，陳茂波說外圍環境仍然複雜多變，並存在許多不確定性，美國聯邦儲備局上周維持利率不變，加上近月美國通脹放緩的進程停滯，市場對美國今年減息的預期較年初時明顯降溫，息口較長時間維持在高水平，對環球經濟復蘇、本港出口、本地投資意欲和資產市場表現都會帶來影響。

陳茂波說港匯持續偏強會影響外地旅客來港消費的意欲，加上本地人和訪港旅客消費模式的改變，為本地零售、餐飲等消費行業帶來挑戰。（財政司司長辦公室）

港匯偏強影響旅客消費意欲

不過，陳茂波說港匯持續偏強會影響外地旅客來港消費的意欲，加上本地人和訪港旅客消費模式的改變，為本地零售、餐飲等消費行業帶來挑戰。他認為企業要開發新產品，回應消費者不斷轉變的需要，並創造新需求，增加銷售。此外，他建議企業以新模式營運，運用更多以數據為基礎的管理方式，相信有助降低成本，提質升效率。