籃球博彩｜陳茂波稱無意開徵籃球博彩稅　免為增政府收入鼓勵賭風

政府預料2023/24年度將錄得千億財赤，有政黨倡議籃球博彩合法化，財政司司長陳茂波今日（27日）在香港新聞博覽館「在變局中開新局」講座中稱，要審慎考慮是否加稅，強調恢復財政平衡最重要的手段不是靠加稅，亦表示無意開徵籃球博彩稅，免因為增加收入鼓勵賭風。



財政司司長陳茂波2月28日公布2024/25年度財政預算案。（盧翊銘攝）

在上月初一個論壇上，陳茂波被問到有政黨倡議增加博彩項目，例如開設籃球博彩以增加稅收時曾表示此並非正確的方向，對加開項目抱有保留，並解釋，若籃球賭博合法化將影響年輕人，亦向社會發放錯誤的信息。

到今午在香港新聞博覽館「在變局中開新局」講座，陳茂波再明言無意開徵籃球博彩稅，免因為增加收入鼓勵賭風，至於恢復徵收酒店稅，他說已小心衡量，現時幅度佔旅客人均每晚消費約1%，相信只要業界保持服務質素，影響不大。

陳茂波：恢復財政平衡最重要手段不是靠加稅

加稅方面，陳茂波指要審慎考慮，解釋恢復財政平衡最重要手段不是靠加稅，而是控制開支，包括公務員編制每年減少1%，稅收亦要考慮不影響香港國際影響力，稅制不要蝕章同時盡可能不增加一般普羅市民的負擔。

▼2月28日 市民觀看財政預算案▼

