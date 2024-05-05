林定國推動成立國際法律人才培訓學院　課程涵蓋調解仲裁技巧

國際商事仲裁理事會大會（ICCA大會）今天（5日）起一連四日在香港舉行，早上舉行其中一項周邊活動「2024年貿仲粵港澳大灣區爭議解決高峰論壇」。律政司司長林定國在論壇上致辭時說，律政司將進一步善用香港為境內唯一的中英雙語及普通法制度優勢，推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，舉辦培訓課程為粵港澳大灣區培養更多人才。



國際商事仲裁理事會大會（ICCA大會）今天（5日）起一連四日在香港舉行，早上舉行其中一項周邊活動「2024年貿仲粵港澳大灣區爭議解決高峰論壇」，律政司司長林定國在論壇上致辭。（政府新聞處相片）

林定國說，律政司上月發布《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》，以「三連、兩通、一灣區」作為基本方針。「三連」是指機制對接、規則銜接及人才連接。在機制對接方面，香港與內地已簽訂九項民商事司法協助安排，包括和仲裁有關的相互認可和執行等事宜。

規則銜接方面，林定國說律政司一直積極爭取「港資港仲裁」措施，從現行機制下容許在自貿區擴大適用範圍，讓更多大灣區的粵港澳企業可選擇香港作為仲裁地，推動區內法律和爭議解決專業優勢互補，促進市場銜接。

人才連接方面，林定國說律政司將進一步善用香港為境內唯一的中英雙語及普通法制度的優勢，推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，透過舉辦培訓課程，涵蓋國際投資法和國際投資爭端的調解及仲裁技巧，為粵港澳大灣區匯聚及培養更多具國際視野，協助國家建設涉外法律的人才隊伍。他說律政司亦會積極配合粵港澳大灣區律師執業考試的工作，包括與相關部委協作舉辦司法實務培訓，推動大灣區律師專業發展的工作。

他說，今年粵港澳三地將爭取設立統一的粵港澳大灣區調解員名冊，以及推進設立大灣區仲裁員名冊，促進三地人才聯通。