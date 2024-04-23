林定國：不會用法律手段打擊軟對抗　不會訂立假新聞法

律政司司長林定國稱，不會透過法律手段打擊「軟對抗」，認為本港應效法外地透過建立軟實力抗衡「麻煩製造者」的抹黑。此外，本屆政府已放棄訂立假新聞法，林定國指訂立假新聞法已不在本屆政府立法議程上，因為在法律上極難定義何謂「假新聞」，難以區分事實與意見，加上上月通過生效的《維護國家安全條例》亦可應相發放虛假訊息的情況。



林定國表明不會以法律手段打擊軟對抗。（盧翊銘攝）

林定國接受《南華早報》訪問時，形容現時迫切的工作是打擊「軟對抗」。他指「軟對抗」通常是指錯誤、誤導、不公正的的訊息，目的為製造不必要的恐懼，他舉例指：「例如指香港已不再是國際金融中心」、「成為金融遺址等」的言論。

林定國表明，他理解有人關注當局會引用「軟對抗」、甚至有人擔心會否遭「誤用」作限制市民言論和表達自由的借口。不過，林定國表明儘管不喜歡「軟對抗」，但根本沒有法律手段能予以打擊，畢竟相關做法並不違法。

特首李家超去年十月曾公開，國際環境日益複雜，海外的亂港活動仍然猖獗，「軟對抗」無日無之。他說，這些「軟對抗」是對抗中央政府的全面管治權、特區政府高度自治權以及內地制度，時常通過包裝，假借例如民生等議題，借題發揮，製造矛盾，蠱惑人心。

而保安局局長鄧炳強去年十一月也曾於訪問中提及「軟對抗」，指近年有部分人透過文化、藝術包裝等行為，對抗政府及煽動對特區政府的仇恨。鄧當時也形容「軟對抗」屬「好像不犯法，但有時卻會僭越犯法的界線，或者他會煽惑他人去犯法，但自己卻不犯法」。他當時稱，當局除用法例應對「軟對抗」，亦會向市民解釋，以免市民被人煽動。

但林定國今次表明不會透過法段手段打擊軟對抗，但他也同時強調不等於政府會躲懶，他強調香港要建立和強化軟實力，以抗衡軟對抗。他稱，施展軟實力的第一步，可以是透過反駁不實資訊，以提升市民的信心。他坦言，建立軟實力方面實在要向西方取經，畢竟西方國家在過去幾十年十分善於使用其軟實力。他強調，政府官員過去雖曾有說過要打擊軟對抗，但絕非用作壓制市民發表意見的自由，他強調政府也需要聆聽批評和反對意見。

上屆政府曾提出訂立假新聞法，但林定國今次表明已不在本屆政府的立法議程上。他坦言，相關立法不單是政治議題，同時也是法律問題。但他指在法律上極難為「假新聞」下定義，而要清晰區分事實與意見也有難度，加上本港已通過落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》也可以應對發放虛假訊息的情況。

他又以新加坡的相關法例為例子，指相關法例也難以清晰訂明甚麼是合法、哪些又不合法。