分享兩會精神　陳國基稱搶修清水灣塌陷路段　證政府以市民為中心

政務司司長陳國基今日（6日）下午聯同政務司副司長卓永興，向政務司司長辦公室百多位同事分享兩會精神，引用國家主席習近平堅持以人民為中心的發展思想的講話，並以日前政府搶修因暴雨致清水灣道山坡塌陷路段為例，好該市民在工作日和上學日能順利出行，指正顯示特區政府的工作以市民所思所想為相標。



陳國基指，中聯辦鄭雁雄主任上月到政府總部，向特區政府官員講解今年的全國兩會精神後，各政府部門相繼舉行分享會。他指，國家主席習近平在兩會期間提出：「要堅持以人民為中心的發展思想，在發展中穩步提升民生保障水平。」讓他深有體會，並以日前暴雨令清水灣道一處山坡塌陷為例，指為了讓市民順利在工作日和上學日出行，各政府部門不眠不休地進行搶修，成功在今日凌晨約一時全面恢復行車。

他認為，這正好顯示，特區政府的工作全以市民的所思所想為出發點。他寄語各同事在工作時要多從市民的角度出發，以市民對政府施政的期盼作為工作目標。

他又指，當前國際形勢充滿複雜性和不確定性，國家主席習近平強調「看準了就抓緊幹」，是號召大家抓住機遇、腳踏實地，努力以自身工作的確定性，應對形勢變化的不確定性，穩步實現戰略目標。他認為習主席此話對香港同樣適用。同時要清楚明白，發展是破解香港經濟社會深層次矛盾和問題的關鍵，要抓住千載難逢的歷史機遇，堅持因地制宜，以充分發揮香港獨特地位和優勢為主線，發揮好「一國兩制」的獨特優勢，讓發展新質生產力、推動高質量發展成為香港由治及興的強大動力。