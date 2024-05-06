清水灣道近坑口永隆路恢復兩線行車 今晨交通復常
撰文：蕭通
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本港前日（4日）暴雨期間，西貢區重災，其中清水灣道五塊田坑口永隆路附近一塊山坡塌陷，當局封閉其中一條行車線進行搶修，影響清水灣交通。運輸署今日（6日）凌晨宣布，清水灣道山泥傾瀉的臨時斜坡鞏固工程已經完成，清水灣道近坑口永隆路已於約凌晨1時全面恢復兩線行車。《香港01》記者今晨於上址視察，該路段交通復常。
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運輸及物流局局長林世雄昨午（5日）曾到場視察，他表示有信心今早繁忙時間前重開，且未來會進行臨時工程，及後規劃永久加固工程，並會研究如何減少對附近居民的影響。運輸署於6日凌晨公布，臨時斜坡鞏固工程已經完成，該路段已全面恢復兩線行車。
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渠務署前日一共收到15宗山泥傾瀉報告以及確認16宗水浸個案，而清水灣道五塊田附近一塊30米長乘40米深的山坡有大面積塌陷，行人路路面下陷，其中一條行車線需要封閉搶修，該路段實施單線雙程行車。
運輸及物流局局長林世雄昨午聯同路政署長邱國鼎，以及土力工程處長張偉文到現場視察，有工人為山坡進行噴漿工程，以防再有水滲入泥土。林世雄又稱有信心臨時加固工程可在昨晚完成，兩條行車線可望在今早上班上學繁忙時間前重新開放。
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