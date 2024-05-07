北上買餸｜皇后山邨街市3成吉舖惹關注　羅淑佩提三招解決

選委界立法會議員江玉歡昨天（6日）撰文，關注粉嶺皇后山邨街市至少有三分之一吉舖，不少商舖正在招租，形容執笠潮令人心酸，引述有商戶反映月租4萬元太貴，北上買餸潮亦打擊生意，要求審視將街市批予私營機構承租管理的做法是否仍合時宜。



事隔一日，房屋署署長羅淑佩主動回應說，濕街市出租率約70%，空置的主要是熟食檔口，可能受北上消費和叫外賣等影響，已要求街市總承辦商尋找熟食店以外的租戶、考慮容許短期租約，以及為所有租戶訂立符合市況的新租金。



濕街市出租率約70% 羅淑佩：或受北上購物影響

羅淑佩上月中到皇后山邨視察商場營運，今日（7日）在Facebook撰文主動回應近日有立法會議員關注皇后山街市租用情況，她說皇后山商場的總體出租率99.39%，放學、放工時間，商埸人流、生意不俗，沒有見到吉鋪。

至於議員關注的濕街市，羅淑佩說出租率大約70%，空置的檔口主要出售熟食，生意較可能受季節性波動和居民消費模式改變，例如叫外賣、北上購物等影響，認為出現吉鋪是可以理解，其他新鮮食材的檔口生意正常。

羅淑佩上月中到皇后山邨視察商場營運，今日（7日）在Facebook撰文主動回應近日有立法會議員關注皇后山街市租用情況。（羅淑佩Facebook相片）

羅淑佩要求訂符合市況租金 容許短期租約

羅淑佩說，房屋署已要求濕街市的總承辦商尋找熟食店以外的租戶，承辦商也試圖在租用年期方面提供彈性，租戶若希望訂立短期租約也可以獲考慮。她說，完全明白政策必須因時制宜，會在商戶續約或尋到新租戶後，靈活地訂定符合市況的新租金，也會在節日期間增加宣傳和提供優惠，吸引居民消費。