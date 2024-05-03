荔灣街市活化後添長者友善元素　創新「今晚食乜」柱展示不同菜式

啟用32年的美孚荔灣街市，自3月活化翻新後，成為全港第一個天橋底下、以「組裝合成」建築的現代化街市。設計團隊表示，留意到美孚比較多長者居住，於是在設計時加入不少長者友善社區的元素；又在街市入面色彩繽紛的圓柱上，展示了不同的餸菜款式，建議街坊「今晚煮乜餸」，希望解決大家買餸時的難題。



（民政事務總署Facebook）

荔灣街市3月活化重啟後，每個攤檔內都安裝獨立分體式冷氣，街市通道及攤檔上方亦設有不少風扇增加空氣流通，令街市乾爽又潔淨，一反街市空間狹窄及焗促的印象。

而設計團隊亦考慮到美孚居民以長者居多，於是在街市加入長者友善社區元素，如行人斜道及公眾座位，方便長者推車仔買餸之餘，亦可以讓老友記買餸後「坐低唞唞、鬆吓筋骨」。

+ 2

此外，街市設有洗手間，設計團隊亦在街市主要出入口增設三合一式洗手盆，街坊買完餸後便可以洗淨雙手，保持環境衞生。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！