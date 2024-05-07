警務處申請5億更新資訊科技系統　鄧炳強：警政新時代仲用DVD？

立法會保安事務委員會今日（7日）開會討論警務處5億元資訊科技項目撥款，包括花3.59億元建立中央數碼影像平台，以及動用1.45億元開發管理警務人員個人資料的新一代人事資訊通用系統。保安局局長鄧炳強說，申請的撥款已壓低7600萬元，希望得到議員支持。



他說，中央影像平台可以自動上傳資料，不需要動用人手再燒碟，每年節省8000多萬元，加上2023年平均處理數據容量已經是2018年三倍，新平台可以避免資料外洩。至於開發人事資訊系統，他指上一代系統已未能更新，考慮到2019年有警員及家人資料外洩，有需要更新系統加強安全性。



鄧炳強

鄧炳強：仲有幾多電腦會有DVD機？

鄧炳強在會議後在Facebook撰文，稱很開心獲得議員一致支持撥款。他說，今時今日數碼化年代仍然用DVD人手傳送資料會費時失事，增加保安風險，「仲有幾多電腦會有DVD機」。他說，即使收到DVD，要提取檔案並不容易，何況是複雜的警務工作。他說，撥款讓警隊建立中央數碼平台，不再用DVD儲存和檢查索取查案證據和情報的數碼影像，實在刻不容緩，有助提升執法效率，加強資料保安，警隊工作必須要逐步數碼化。

8月4日，立法會討論中大董事會架構重組方案， 陸瀚民出席。（林靄怡攝）

多名議員促確保資訊系統承辦商可靠

會議上，經民聯立法會議員陸瀚民關注2019年有警務人員資料外洩，昨天（6日）消防處發生資料外洩事件，如何確保第三代人事資訊系統供應商可靠。選委界立法會議員周文港關注如何做好網絡攻擊防護措施，加強網絡保安培訓；自由黨選委界立法會議員李鎮強亦促局方要做好防範，避免內部人員監守自盜。

對於承辦商是否能夠持續提供服務，鄧炳強指揀選時必然要將國家安全，以及地緣政治影響納入考慮。（資料圖片/廖雁雄攝）

對於承辦商是否能夠持續提供服務，鄧炳強指揀選時必然要將國家安全，以及地緣政治影響納入考慮。他續稱，洩露資料很多時不是被攻擊，而是個人疏忽問題，系統存有瀏覽記錄，相信會一清二楚，警隊亦著重網絡安全及問責。

選委界立法會議員吳傑莊質疑，第二代人事資訊系統承辦商為何會停止更新系統，如何防範同類事件再發生。（資料圖片/黃浩謙攝）

吳傑莊關注承辦商停止更新 促防止再發生

選委界立法會議員吳傑莊質疑，第二代人事資訊系統承辦商為何會停止更新系統，如何防範同類事件再發生。民建聯選委界立法會議員葛珮帆稱，之前已經知道承辦商不提供第二代更新服務，質疑為何不趁早處理。

鄧炳強稱，承辦商不再提供軟件更新及維修，即使警隊有能力處理基本情況，但未能進一步發展系統，故需要轉換第三代。對於不提早處理續約問題，鄧炳強承認處理速度可以更快，但當時是先要確保系統維持運作，再申請開發第三代系統。