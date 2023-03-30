警務處三項目申請共57.8億　建立新通訊系統　全港自設網絡基站

警務處申請52億元撥款，建立新一代通訊系統，包括核心網絡、通訊平台以及在全港各地建立無線網絡。另外申請3.9億元撥款，購買數碼影像處理平台相關設備，以及申請1.9億元建立第三代人事資訊通用系統。三項申請合共約57.8億元。



前線警員現時每人均有一部對講機（警員左肩上），部份警員在示威現場亦會佩帶隨身攝錄機（警員右肩上）。（資料圖片／黃永俊攝）

現時系統無法實時傳送影片 冀升級到5G網絡

政府向立法會保安事務委員會提交文件，指現時警務處的指揮及控制通訊系統是採用無線數碼集群技術—地面中繼式無線電（TETRA），而TETRA是1995年的標準，只能用作語音傳輸，無法實時傳遞聲、影、畫等訊息，因此希望升級5G技術網絡。

為建立新一代通訊系統，警務處申請以9.4億元購買核心網絡所需的硬件及軟件，3.4億元購買關鍵任務通訊平台的軟硬件，8.6億元購買及在全港各處建設無線基站，6億元租用公共流動網絡商的流動寬頻網絡，4.1億元購買傳輸骨幹網絡設備，8億元購買600個通訊調度台及通訊設備，包括3.3萬個無線電對講機，以及12.5億元的工和專業服務費用，合共52億元非經常開支，由2025至26年度起涉及6個年度。

將軍澳都會駅業主委員會早前舉行反對將軍澳132區填海及興建厭惡性設施遊行，警方派員在場拍攝。（資料圖片/梁鵬威攝）

設中央數碼影像處理平台 取代DVD記錄

其次，現時警務處會以DVD儲存錄下來的影像，以作蒐集證據、情報分析等用途，警務處稱這些DVD存放在複製影片人員所屬的辦公室，其他人無法有系統地檢視影片。因此申請3.9億元設置中央數碼影像處理平台。

人事資訊通用系統受美國制裁影響

第三項是第三代人事資訊通用系統，警務處指曾發生警務人員及家屬個人資料外洩事件，認為有必要加強系統保安功能。目前第二代系統所使用的商業分析方案已經停產，而美國對警隊的制裁亦令到服務提供者在2021年初擱置更新合約，因此申請1.9億元建立新系統，當中包括由系統設計開發、購買電軟硬件等費用。