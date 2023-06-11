基層醫療｜養和副院長指私營機構應主責　把關留住病人免重返公營

​政府去年底公布《基層醫療健康藍圖》，發展以地區為本、家庭為重的社區基層醫療系統。養和醫院副院長周肇平今日（11日）於電台節目上表明，基層醫療網絡不應只有公營醫療系統參與，私營醫療機構亦應主責，以做到「留住病人」，以免重返公營醫療，方可真正做到把關的角色。



▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼



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養和醫院副院長周肇平接受商業電台節目《政好星期天》訪問表示，私營醫療機構亦應參與基層醫療網絡：「呢個聯網唔應該係公營擸咗嚟做，因為公營擸咗，始終佢有問題就好快又再收返入醫院。」他認為，私家醫院希望可以一直留住病人，直至病人必須轉介至專科，認為私家醫院方可真正做到把關的角色。

周肇平表示，基層醫療亦包括「上下聯繫」，即入院之後的跟進，提及外國部份家庭醫生會隨病人入手術室，了解病人的手術關鍵，以便日後作出跟進。向下則與社區不同組織聯繫，包括老人中心、提供臨終關懷服務的組織等，了解社會上可以幫助病人的其他資源，目前香港亦正開始相關工作。

養和醫院副院長陳煥堂指，養和於不同社區已設立家庭醫學及基層醫療中心，讓市民可於私營基層醫療中心使用服務。他說，市民過去求診屬於「個案式」，每次病患獨立求醫，基層醫療服務之中，醫生可以根據病人的病歷及家庭成員健康狀況，與病人保持溝通，以提供全人服務。

本港第五波新冠肺炎疫情之時，公營醫院遠超負荷，部份病人需於戶外地方休息，當時私家醫院拒收病人捱批。陳煥堂回應指，本港在傳染病控制方面，有一套由2003年沙士沿用至疫情初期的配套，倘私家醫院發現確診個案，需要向衞生署衞生防護中心通報，再由該署派人接走，起初因為數目不多，所以未有出現問題，後來染疫個案增加，導致外界誤會私營醫院拒收病人。政策改變之後，私家醫院已設立特別病房重新接收確診病人。他又說，私家醫院於疫情期間亦有協助接收公立醫院的其他病患者，令公院可有更多空間接收確診病人。

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