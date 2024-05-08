願榮光禁令｜林定國：4種違法行為下傳播才犯法　將要求網絡刪歌

上訴庭今日（8日）頒下判辭，裁定律政司上訴得直，並批出禁制令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途。律政司司長林定國傍晚見記者，指禁制令內容針對4項違法行為，又指根據人權公約，有需要時為了國家安全是可對言論自由施加合理的限制。



林定國強調，根據人權公約，有需要時為了國家安全是可對言論自由施加合理的限制。（資料圖片/盧翊銘攝）

禁令針對特定意圖和目的來傳播歌曲

林定國表示，禁制令內容有針對性，是4種非常清晰的行為，而這些行為已經構性罪行，所以禁制令並無製造額外限制。這4類行為強調相關人士要有特別意圖和目的，尤其是傳播歌曲時，需要有意圖利用傳播歌曲而達致煽動別人分裂國家、顛覆國家政權，或令人誤會香港是主權國家、擁有自己的國歌，強調是針對有特定目的而傳播歌曲的行為。

法庭同意有必要頒布禁制令，林定國說根據人權公約，有需要時為了國家安全是可對言論自由施加合理的限制。在這案例中，法庭考慮了特區政府的評估及證據，認為有必要性頒布禁制令，去執行相關刑事法律。林定國指，法庭看到在2019年相關歌曲被「武器化」，用來將非法行為「浪漫化」用來提倡「港獨」。

他強調法庭沒有忽略言論自由，考慮到今次無構成不合理限制，為了釋除疑慮，禁制令已講明不會影響正常的新聞和學術活動。

反修例事件之中，不少集會場合均有人合唱《願榮光歸香港》。（資料圖片/羅國輝攝）

要求網絡供應商刪除相關內容

至於為何法庭認為有需要頒下禁制令，林定國表示，是因為要用來說服網絡供應商刪除相關內容，不要為某些從事非法行為的人士提供便利。

林定國稱資訊自由是香港核心價值，同時說，網絡供應商特別是Google，都表示會尊重當地法律，內部政策亦列明會依照相關法律移除相關內容。林定國認為，依據供應商內部政策都要這樣做，政府會要求網絡供應商移除相關內容。