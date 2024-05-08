願榮光禁令｜官稱須馬上制止相關刑事行為　裁上訴得直批出禁令

政府早前要求法庭頒令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，但被高院原訟庭拒絕。政府早前提出上訴，並指有關禁令旨在他人利用歌曲煽動他人分裂國家，強調「新聞活動」及「學術研究」等合法行為不會受影響。「法庭之友」律師質疑，港府希望藉禁令要求網上平台將相關32則影片下架，但入稟狀只列出如何構成非法用途，沒有指明該些影片違法。上訴庭今（8日）頒下判辭，並指根據特首的證明書，禁制令涉及的刑事行為構成國家安全風險。上訴庭認為需馬上制止該些刑事行為，並接納行政構關的評估，單憑檢控不足處理嚴重的刑事問題，有迫切需要以禁制令協助，從而維護國家安全，故裁定律政司上訴得直，並批出禁制令。



律政司指歌曲令人混淆成香港特區國歌

律政司早前要求法庭頒令，禁制以任何方式傳播《願榮光》，旨在意圖煽動他人分裂國家，或意圖煽動把香港從中國分離；將其混淆成香港特區國歌，或指向香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，意圖侮辱國歌，申請早前被原審法官陳健強拒絕。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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認為須透過網絡平台停止相關行為

上訴庭指出，禁制令涉及的刑事問題嚴重，法庭必須立刻干預。此外，在網上進行該些刑事行為的人，難以辨識，認為個別地對他們採取法律行動，並不切實可行，較為有效的方法，是透過網絡平台營運者停止該些行為。

上訴庭強調，禁制令已顧及牽涉的言論自由和權利，並容許某些與歌曲有關的合法行為不受限制，例如學術活動或新聞活動

《願榮光》曾被誤當國歌887次

律政司代表資深大律師余若海早前在陳詞時指，現今社會武力並非唯一推翻政府手段，散播謠言、假消息等或是更有效武器，又稱《願榮光》能夠凝聚人心推翻政府，更曾被誤當國歌887次，甚至多次在運動賽事上被誤用。律政司亦強調，禁令不會限制非法活動，如洗澡時唱歌不會違法，亦將「新聞活動」及「學術研究」列入禁令的不受限行為。

辯方質疑禁令無法阻截傳播

資深大律師陳樂信則以「法庭之友」身份給予辯方意見，他指律政司多番強調網上平台要求港府取得法庭禁令才肯將有關的32段影片下架，但現時禁令只是列出傳播歌曲非法用途的基本原則，並沒說明單純傳播相關影片便會構成非法用途，無法助以阻截傳播（break the circuit）。

案件編號：CACV274、CAMP303/2023