大澳及大埔跨部門演習　模擬應對颱風、水浸下救援應變

雨季將至，離島民政事務處聯同多個部門和地區機構，在大澳舉行嚴重水浸模擬救援及疏散演練，加各部門、團體及居民的應變能力。



此外，大埔民政處亦聯同多個部門、醫院和關愛隊，在大尾督及廣福邨舉行跨部門演習，模擬超級颱風和暴雨襲港時的各個情況及應對。



參與大澳演練的部門和機構包括民政處、消防處、警務處、天文台、渠務署、社會福利署、房屋署、土木工程拓展署、民眾安全服務隊、大澳鄉事委員會、鄰舍輔導會、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處、香港紅十字會和佛教筏可紀念中學。

天文台發出警告 各部門、機構即出動

演習模擬在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在未來數小時內達到海圖基準面3.3米或以上。天文台會透過手提電話短訊向政府相關部門、機構和大澳居民代表及漁民代表發出預警。民政處接獲預警後，會啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，與多個部門及非政府機構合作，協調疏散、救援及緊急支援。

是次演習加入了突發元素，提升難度，要求參與部門在未能預知的情況下，即時執行救援任務，考驗各部門人員的應變能力。

居民代表收到警告 將通知街坊

至於居民方面，居民代表及漁民代表收到預警後，會協助廣傳訊息，並協助居民在有需要時到安全的地方暫避。而設於大澳鄉事委員會辦事處、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處和佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，以及位於龍田邨的臨時收容中心，會開放予有需要的居民暫時使用。

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大埔演習模擬颱風下村落水浸、大廈停水停電

大埔的演習涉及大埔民政處、警務處新界北總區、消防處、民安隊、飛行服務隊、社會福利署、房屋署、渠務署和雅麗氏何妙齡那打素醫院，模擬超級颱風和暴雨襲港，大埔有村落嚴重水浸，有村民被困及受傷。同模擬廣福廣祐樓停電停水，居民需要支援。

大埔民政處、警務處、民安隊及關愛隊率先模擬在颱風來臨前到村中了解情況，向村民發出警告及聯絡，渠務署亦派出緊急支援隊伍巡視現場，向留守家園嘅村民提供沙包。

之後模擬颱風吹襲帶來暴雨和水浸，消防處及警務處隨即成立聯合指揮中心，聯同民安隊及政府飛行服務隊展開一連串跨部門拯救及應急行動。

至於廣福邨的演習，則是模擬因超強颱風導致停水停電，房屋署除了立即緊急維修，亦負責持續了解居民情況和需要，並聯絡大埔民政處動員關愛隊提供協助。大埔民政處亦啟動緊急事故協調中心，在汀角村公所、廣福社區會堂及那打素醫院設立臨時庇護中心及跨部門援助站，聯同社會福利署在臨時庇護中心向災民提供物資。